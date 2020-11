Nach zwei Tagen mit niedrigeren Infektionszahlen hat das Gesundheitsamt am Mittwoch wieder mehr als hundert nachgewiesene Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Von Dienstag- bis Mittwochnachmittag kamen demnach 101 neue Fälle dazu. Die meisten Neuinfektionen gab es mit jeweils zehn in Haar, Ismaning, Ottobrunn und Taufkirchen. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen seit März liegt damit bei 4270. Aktuell gelten 688 als akut infiziert, 3484 als genesen. Die Zahl der Patienten, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg auf 98. Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann Ende 90. Der Verstorbene hatte nach Angaben des Landratsamtes erhebliche multiple Vorerkrankungen. Wie trügerisch die Zahlen der Gesundheitsbehörden sein können, zeigt die Tatsache, dass er zuletzt als statistisch genesen geführt worden war. Das bedeutet nur, dass der Beginn der Quarantäne länger als 14 Tage zurücklag.

Nach den niedrigeren Fallzahlen am Montag und Dienstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis erneut gesunken. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gab den wichtigen Wert am Mittwoch mit 160,6 an. Die Zahl der Kitas, die vom Coronavirus betroffen sind, steigt weiter. Stand Mittwochnachmittag stehen Gruppen von insgesamt 24 Betreuungseinrichtungen unter Quarantäne, allein sechs davon befinden sich in Haar. Auch an 16 Schulen gibt es derzeit noch Quarantänemaßnahmen. Das sind vier weniger als am Dienstag, dazu kamen aber auch neue Klassen in Haar und Unterschleißheim. Am Unterhachinger Gymnasium läuft die Quarantäne dagegen an diesem Donnerstag aus.