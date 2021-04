Im Landratsamt sieht man den Landkreis München für mögliche Lockerungen des Lockdowns gut aufgestellt. So treibt der Landkreis etwa seinen Modellversuch zur Vernetzung von Testergebnissen und Zugangserfassungen in Handel, Gastronomie und Kultur weiter voran. Mit dem Ausbau der dezentralen Teststruktur, digitalen Testzertifikaten und einer sicheren und einfachen Nutzung der Ergebnisse bei der Kundenregistrierung sei man für mögliche Öffnungsschritte "bestens vorbereitet", heißt es aus dem Landratsamt.

Bereits seit Mitte März stellt der Landkreis Gastronomen, Kulturschaffenden, Vereinen, Veranstaltern, Unternehmen und kommunalen Einrichtungen über eine Landkreislizenz für die Plattform "Darf ich rein" eine Lösung zur digitalen Kontaktdatenerfassung unentgeltlich zur Verfügung. Seit kurzem ist auch die Terminvereinbarung im Rahmen von "Click and meet" über die Plattform möglich. Währenddessen arbeitet der Landkreis daran, Ergebnisse von Corona-Tests elektronisch für Zugangsberechtigungen zu Handel, Gastronomie und Veranstaltungen nutzen zu können. Dafür nutzt der Landkreis die Vorgaben des Kölner Start-ups Ubirch, das an der Entwicklung eines digitalen Impfnachweises beteiligt ist. Dieses ist bereits in Altötting im Einsatz, der Bund setzt ebenfalls auf das System. Es sei deshalb nur logisch, auf die Vorgaben dieses Unternehmens zurückzugreifen, so Landrat Christoph Göbel (CSU).

An der Teststation in Feldkirchen läuft aktuell ein Modellversuch

Aktuell werden in einem Modellversuch an der Teststation in Feldkirchen bereits Testzertifikate erzeugt. Personen, die sich dort testen lassen, erhalten automatisch ein maschinenlesbares Zertifikat, das sie für den Zugang zu Handel, Gastronomie und Co. nutzen könnten. Gleichzeitig ist eine Anpassung der "Darf ich rein"-Software erfolgt. Damit ist es möglich, beim Einlass in ein Ladengeschäft oder Restaurant durch das Abscannen des digitalen Testzertifikats sowohl die Gültigkeit des Tests als auch die Kontaktdaten zu erfassen. Die Übertragung der Daten erfolgt laut Landratsamt verschlüsselt und nach höchsten Datensicherheitsstandards an das Rechenzentrum der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern. Für Kunden entfällt somit das Ausfüllen von Formularen. Außerdem muss keine separate App auf dem Smartphone installiert werden. Wer kein Smartphone besitzt, erhält einen maschinenlesbaren Ausdruck des Testzertifikats, das beim Einlass gescannt werden kann. Wird ein Gast oder Kunde später positiv getestet, kann das Gesundheitsamt Geschäfte und Lokale, die der Infizierte besucht hat, benachrichtigen.

"Mit den nun vorliegenden Anwendungen und Schnittstellen haben wir eine hervorragende Grundlage geschaffen, einen kontrollierten und sicheren Zugang zum öffentlichen Leben zu ermöglichen", so Landrat Göbel. "Jetzt ist es wichtig, dass wir das System in die Fläche bringen, um ein einheitliches Management zur Erfassung und Nutzung von Testzertifikaten zu etablieren." Ziel sei, dass alle Testzentren Zertifikate nach den Vorgaben von Ubirch ausstellen. Für den Fall, dass die Entscheidung des Freistaats für eine flächendeckende digitale Kontaktdatenerfassung nicht auf "Darf ich rein" fällt, ist der Landkreis abgesichert. "Sollte der Freistaat auf ein anderes System setzen, können wir jederzeit aus dem Vertrag aussteigen und wechseln", so Göbel. In diesem Fall werde man aber darauf dringen, die Zertifikate in das Verfahren einzubauen.

Für einen schnellen und reibungslosen Ablauf baut der Landkreis seine dezentrale Testinfrastruktur derzeit weiter aus. Ende März wurde unter anderem ein neues Schnelltestzentrum des Landkreises in Kirchheim eröffnet. Damit gibt es im Landkreis nun 18 kommunale Testzentren sowie von dieser Woche an neun private Teststationen. Aktuell sind damit 22 000 Schnelltests pro Woche möglich, mittelfristig sollen es bis zu 20 000 pro Tag werden. "Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst niederschwelliges und wohnortnahes Testangebot machen", so Göbel zum Ausbau der Infrastruktur. "Sollte es die Aussicht auf Öffnungen geben, sind wir bestens vorbereitet."