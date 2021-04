Da hatte der Landkreis doch etwas zu schnell gehandelt: Nachdem die Software-Lösung "Darf ich rein" zur Kontaktdatenerfassung vom Landratsamt bereits auf einen guten Weg gebracht worden war, kommt nun doch bayernweit einheitliche die "Luca"-App, für die der Freistaat inzwischen Lizenzen erworben hat. Vorerst werden beide Systeme im Landkreis parallel laufen, bald wird aber "Luca" die bisher im Landkreis propagierte Software ablösen. Im Lizenzvertrag des Landratsamts mit "Darf ich rein" wurde für diesen Fall eine Öffnungsklausel verankert.

Zwar teilt Landrat Christoph Göbel (CSU) mit, er begrüße die Entscheidung für eine landesweit einheitliche Software-Lösung zur Kontaktdatenerfassung, "das war aus meiner Sicht überfällig", betont er. Doch mit "Darf ich rein" hatte der Landkreis in Kombination mit dem Start-up Ubirch, das an der Entwicklung eines Systems für den digitalen Impfpass in Deutschland beteiligt ist, bereits erfolgreich einem Pilotversuch mit einem Testzentrum in Feldkirchen vorgenommen. Dort werden die Test-Zertifikate direkt auf das Handy übertragen. Für den Nachweis von negativen Tests etwa in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen wäre dieses System laut Landratsamtssprecherin Franziska Herr sofort einsetzbar, sobald die Testpflicht kommt. "Nun muss unsere IT entsprechend an die Entwickler der Luca-App herantreten", sagt Herr.

Wie befürchtet, schwappt unterdessen eine nach-österliche Corona-Welle über den Landkreis. Nach nur 27 Fällen am Dienstag schnellen die Zahlen der Neuinfektionen wieder nach oben. Am Mittwochnachmittag meldete das Landratsamt 61 neue Fälle - mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Die meisten Neuinfektionen werden aus Ottobrunn (zwölf), Taufkirchen (sieben) und Haar (sechs) gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz war am Mittwochmorgen erneut gesunken und lag nach den Berechnungen des RKI bei 81,6 Fällen pro 100 000 Einwohner.