Von Iris Hilberth, Landkreis

Der Lockdown bewirkt im Landkreis München noch immer keinen bemerkenswerten Rückgang der Infektionszahlen. Zwar verzeichnet das Robert-Koch-Institut (RKI) mit einer Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen von 113,8 einen niedrigeren Wert als in den Tagen zuvor, doch lassen die Neuinfektionen im hohen zweistelligen Bereich nicht auf eine Entspannung der Lage schließen. 97 neue Fälle meldet das Landratsamt am späten Freitagnachmittag.

Die Zahl der Todesfälle im Landkreis erhöhte sich am Freitag auf 150. Wie das Landratsamt mitteilte, sind eine Frau Mitte 90 und ein Mann Anfang 90 im Krankenhaus nach einer Corona-Infektion gestorben. Beide Personen wohnten zuletzt in verschiedenen Pflegeeinrichtungen im Landkreis München. Es waren teils erhebliche Vorerkrankungen bekannt.

Aktuell gelten 428 Personen als infiziert. Bestätigte Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie liegen dem Landratsamt nun 9398 vor. Das sind trotz der fast 100 neuen Ansteckungen 40 Gesamtfälle weniger als am Vortag. Denn noch immer ringt das Landratsamt mit einer neuen Software, die offenbar eine ganze Reihe von Fällen doppelt gezählt hat. Das Landratsamt tut sich weiterhin schwer mit der Übermittlung der neuen Infektionszahlen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, hakt es derzeit gewaltig bei der Übermittlung der Daten. So musste eine umfangreiche Korrektur durch Herausrechnen von doppelt gemeldeten Fällen vorgenommen werden. Am Freitag war der Behörde deshalb eine Aufschlüsselung nach Kommunen nicht möglich.

An diesem Samstag beginnen im Landkreis München die Impfungen in den drei Zentren Haar, Unterschleißheim und Oberhaching. Erstmals wurden nach den Impfungen in den Pflegeheimen Termine für Senioren über 80, die zu Hause wohnen, freigeschaltet, die jedoch sehr schnell vergeben waren. Am Freitag ist eine weitere Impfstofflieferung mit 390 Fläschchen mit Impfstoff (Vials) eingetroffen, die unter den drei Impfzentren verteilt werden. Ein Vial enthält nach neuester Entscheidung der Europäischen Medizinagentur bis zu sechs Impfdosen. Bis zu 2340 Personen können mit dieser Lieferung geimpft werden. Die nächste Lieferung in gleichem Umfang soll am Dienstag kommen. Von Samstag, 9. Januar, 8 Uhr, werden weitere Individual-Termine unter www.landkreismuenchen.de/coronavirus in den Impfzenten freigeschalten. Termine werden vorerst bis einschließlich Samstag, 16. Januar, vergeben.