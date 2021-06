Exakt 101 215 Personen haben bis Montagabend im Landkreis München ihre zweite Impfung gegen Covid-19 erhalten. Dies entspricht einem Anteil von 32,9 Prozent der aktuell impffähigen Bürger über zwölf Jahren, wie das Landratsamt am Dienstag mitteilt. Insgesamt wurden im Landkreis bislang mehr als eine Viertelmillion Impfungen verabreicht, exakt 253 729. Davon entfallen 152 514 auf Erstimpfungen. Rund 88 000 Impfungen erfolgten in Arztpraxen. Gemessen an der impffähigen Bevölkerung ist damit fast jeder zweite Landkreisbürger mindestens einmal geimpft (49,5 Prozent). "Jeder dritte Landkreisbürger im impffähigen Alter ist bereits vollständig geimpft, jeder zweite verfügt mindestens über die Erstimpfung", freut sich Landrat Christoph Göbel (CSU). "Das sind großartige Meilensteine."

Nachdem zuletzt in den Impfzentren ausschließlich Zweitimpfungen möglich waren, sind nun wieder größere Liefermengen angekündigt. Allein diese Woche erwartet der Landkreis laut Göbel knapp 13 000 Impfdosen. Dazu komme der Impfstoff, der direkt an Arztpraxen und Betriebsärzte geliefert werde. "In den kommenden Wochen werden wir vielen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot machen können, das stimmt mich äußerst positiv", so der Landrat. Wer in den zurückliegenden beiden Wochen seine Erst- oder Zweitimpfung in einem Impfzentrum erhalten hat, dem wurde zusätzlich zur üblichen Impfdokumentation ein europäisches Impfzertifikat in Papierform ausgehändigt. Darauf ist ein QR-Code enthalten, der mittels Corona-Warn-App oder Cov-Pass-App eingescannt werden kann.