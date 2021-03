Über oder unter 50 ist aktuell die Frage im Landkreis München. Während am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 48,5 lag und damit die Geschäfte wieder öffnen durften, schnellte der Wert am Dienstag wieder nach oben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Morgen für den Landkreis die Zahl 55,9. So viele Personen pro 100 000 Einwohner haben sich nachweislich in den vergangenen sieben Tagen mit Corona infiziert, insgesamt 196. Damit hat der Landkreis die Stadt München (55,4) wieder überholt.

Bleibt der Wert nun weiter stabil über 50, worauf auch die relativ hohe Gesamtzahl der Neuinfektionen im Landkreis vom Dienstag hindeutet, werden die Läden bald nur noch Kunden hereinlassen dürfen, die einen Termin haben. Für eine Änderung der geltenden Regeln muss die Zahl an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- oder unterschritten werden. Das Landratsamt muss diese spätestens am darauffolgenden vierten Tag bekanntmachen. Am fünften Tag gelten dann von 0 Uhr an die neuen Regeln. Maßgeblich sind die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Welche Regelungen an den Schulen gelten, wird jeweils freitags für die komplette darauffolgende Woche festgelegt.

Dem Landratsamt wurden von Montag auf Dienstag 42 Neuinfektionen gemeldet, davon allein sieben in Ottobrunn und sechs in Unterföhring. Die Zahl der Patienten, bei denen der dringende oder bestätige Verdacht auf eine Ansteckung mit einer Virus-Variante vorliegt, erhöht sich um 29 auf nun 269. Das bedeutet, dass Mutationen inzwischen für rund zwei Drittel der Infektionen verantwortlich sind. Zudem wurde ein weiterer Todesfall nach einer Corona-Infektion bekannt. Es handelt sich um eine Frau Mitte 80, die zuletzt in einer Pflegeeinrichtung lebte und bereits im Januar gestorben ist. Dem Landratsamt wurde dies allerdings erst jetzt gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle im Landkreis München auf 263. Weiterhin sind Klassen an elf Schulen in Quarantäne, außerdem Kinder an insgesamt 16 Tagesstätten.