Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis München ist auch über das verlängerte Feiertagswochenende weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete an Allerheiligen 298 Fälle mehr als das Landratsamt am Freitag. Damit haben sich laut RKI in den vergangenen sieben Tagen 663 Menschen im Landkreis nachweislich neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 147 am Freitag auf 189,6 am Montag. Bundesweit lag sie am Montag bei 154,8, in Bayern bei 248,1. Von 100 000 Einwohnern im Landkreis haben sich nach den Daten des RKI seit Ausbruch der Pandemie 5531 infiziert, also 5,5 Prozent oder gut jeder Zwanzigste. Insgesamt haben sich damit seit Februar 2020 nachweislich 19 343 Einwohner angesteckt, 307 Menschen sind im Landkreis an Covid 19 gestorben. In München lag die Inzidenz am Feiertag Allerheiligen bei 139,8, in den Nachbarlandkreisen Ebersberg und Erding über 300 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner, im Landkreis Miesbach bei 558,0.