Derzeit sind alle Schüler und Lehrer in den Ferien. Doch die aktuelle Entwicklung bei den Inzidenzen im Landkreis München lässt schon erahnen, wie holprig der Start auch in das Schuljahr 2021/2022 werden wird. Das Landratsamt hat am Mittwoch verkündet, dass wegen der sich verschlechternden Infektionslage - ungeachtet der Feriensituation - von Freitag, 20. August, an, auch nach Einnahme des Sitzplatzes für Schüler wie auch Lehrkräfte "keine Ausnahme mehr von der Maskenpflicht in Schulen gilt". Diese Regelung tritt nach Maßgabe der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft.

Der Schritt wurde laut Mitteilung aus dem Landratsamt dadurch ausgelöst, dass am Mittwoch den dritten Tag in Folge die vom Robert-Koch-Institut für den Landkreis München berechnete Sieben-Tage-Inzidenz über 25 lag. Die für Schutzmaßnahmen maßgebliche Messzahl zeigt an, wie viele Personen sich innerhalb von sieben Tagen gemessen auf 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt haben. Am Montag war die Inzidenz von 23,1 auf 27,1 gesprungen. Am Dienstag kletterte der Wert auf genau 30,0, um am Mittwoch wieder leicht auf 29,7 zu sinken. Dem Landratsamt sind 104 neue Fälle in der zurückliegenden Woche bekannt, allein 22 Infektionsfälle kamen seit Montag hinzu. Die Kreisverwaltungsbehörde hat zu reagieren, sobald ein relevanter Schwellenwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- oder an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wurde. Die Neuerungen treten jeweils dann am übernächsten Tag in Kraft.