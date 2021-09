Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Landrat Christoph Göbel (CSU) übt Kritik an den neuesten, eher schwammig gehaltenen Quarantäne-Reglen der bayerischen Staatsregierung, die von Dienstag, 14. September, an für Schülerinnen und Schüler gelten. Es fehlten klare Vorgaben, wen die unteren Staatsbehörden als enge Kontaktpersonen definieren sollen, wenn sich ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert hat. Das Kultusministerium empfehle den Gesundheitsämtern lediglich, "mit Augenmaß und Sachverstand" vorzugehen, kritisiert der Landrat. "Aber nach dieser Maxime handeln wir im Landratsamt bei jeder unserer Entscheidung", sagt Göbel.

Tatsächlich werden mit Schulbeginn - der unabhängig von der jeweiligen Sieben-Tage-Inzidenz im Präsenzunterricht stattfinden wird - nicht mehr ganze Klassen oder Kurse bei einem positiven Fall in Isolation geschickt, sondern nach der neuesten Verordnung des Kultusministeriums lediglich die Schüler, die als "enge Kontaktpersonen" eingestuft werden - und zwar vom zuständigen Gesundheitsamt. Diese Regelung, bemängelt Göbel, gehe aber an der Realität vorbei, da sie sich nur an einer Situation in der Schule orientiere: dem Schüler an seinem eigenen Platz. In der Wirklichkeit aber, so der Landrat, würden sich die Schüler in sehr viel mehr Situationen begegnen, teils auch ohne Maske wie etwa im Sportunterricht. Dies werde von der neuen Regelung nicht berücksichtigt. "Wir erwarten in den kommenden Wochen sicher noch ein Schreiben aus dem Ministerium, in dem klarer definiert wird, wer als enge Kontaktperson eingestuft wird", sagte Göbel in einem Pressegespräch am Donnerstag. Auch Gerhard Schmid, Leiter des Gesundheitsamtes, zeigte sich leicht irritiert angesichts fehlender Regelungen und sagte, bis solche kämen, seien nach wie vor die Präventionsmaßnahmen des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgebend - also Abstand halten, Hygienemaßnahmen, das Tragen einer Maske.

Neu ist von Dienstag an ebenfalls, dass sich als Kontaktpersonen identifizierte Schüler nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen, sondern nur noch für fünf. Zudem wird an den bayerischen Schulen weiter fleißig getestet: An den Grund- und Förderschulen zwei Mal pro Woche mit sogenannten Pool- oder Lolly-Tests, an den weiterführenden Schulen montags, mittwochs und freitags mit Schnelltests, die unter medizinischer Aufsicht auch außerhalb der Schule erfolgen können. Schüler, die geimpft oder genesen sind, müssen den Testnachweis nicht erbringen.

Göbel zeigte sich mit Blick auf den Schulbeginn und die weiter steigenden Infektionszahlen im Landkreis besorgt. Er appellierte an Kinder, Jugendliche und deren Eltern, das breite Impfangebot anzunehmen. Dabei verspricht sich der Landrat auch von der Aktion "Back to School", die am Montag, dem letzten Ferientag, in den Impfzentren des Landkreises stattfinden wird, noch einmal einen Schub bei den Impfungen. Schüler, die mindestens zwölf Jahre alt sind, können sich in den vier Impfzentren des Landkreises beraten und immunisieren lassen und erhalten als Anreiz Freikarten für verschiedene Freizeitaktivitäten im Landkreis.

Von Dienstag an werden auch wieder Verstärkerbusse zur Beförderung der Schüler eingesetzt. Dies habe der Landkreis gemeinsam mit dem Münchner Verkehrs- und Tarifverbund auf den Weg gebracht, sagte Göbel. Auf den besonders stark frequentierten Trassen würden wieder zusätzliche Busse eingesetzt, der Freistaat habe bis zu den Weihnachtsferien eine finanzielle Förderung garantiert. Alle zusätzlichen Angebote finden sich auf der Homepage des MVV (www.mvv-muenchen.de).

Derweil findet das Virus auch wieder seine Weg in Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Alten- und Pflegeheime: 14 Mitarbeiter und Kinder in acht Kitas sind derzeit infiziert, in den Alten- und Pflegeheimen sind es acht Mitarbeiter und zwei Bewohner. Die steigenden Infektionszahlen machen sich auch bei der Hospitalisierung bemerkbar, neun Menschen aus dem Landkreis mussten sich in den vergangenen sieben Tagen in stationäre Behandlung begeben, damit liegt die Hospitalisierungsrate im Landkreis derzeit bei 2,57. Diese ist aber nicht relevant, für Einschränkungen gilt die bayernweiter Rate. Stand Donnerstag stand die Corona-Ampel mit etwas mehr als 300 hospitalisierten Fällen binnen sieben Tagen auf Grün, erst bei 1200 Menschen in Kliniken springt die Ampel auf Gelb. Rot leuchtet sie bei 600 Intensivpatienten im gesamten Freiataat, Stand Donnerstag waren es etwa 200. Welche Einschränkungen in diesem Fall gelten würden, ist ähnlich wie die Quarantäne-Regeln noch nicht klar definiert.