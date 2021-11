Im Landkreis München werden immer mehr Christkindlmärkte abgesagt. Am Dienstag haben nun auch Oberschleißheim, Taufkirchen, Haar, Ismaning und Baierbrunn entschieden, die Buden geschlossen zu lassen. In Oberschleißheim fällt neben dem für das dritte und vierte Adventswochenende geplanten Markt auch die für 1. Dezember geplante Bürgerversammlung aus. "Schweren Herzens müssen wir beides absagen, aber es ist zum jetzigen Zeitpunkt die einzig vernünftige Entscheidung", schreibt Bürgermeister Markus Böck (CSU). Die Bürgerversammlung soll Anfang 2022 nachgeholt werden. In Taufkirchen hätte die "Flockenzauber" genannte Veranstaltung eigentlich am zweiten Adventswochenende auf dem Rathausplatz stattfinden sollen. "Noch vor zwei Wochen waren wir voller Hoffnung, dass es dieses Jahr wieder einen Christkindlmarkt geben wird", teilt das Kultur- und Kongresszentrum der Gemeinde mit. Doch nun habe man sich aufgrund der allgemeinen Entwicklung der Pandemie sowie ansteigender Inzidenzzahlen für eine Absage entschieden. Die Gemeinde Haar betont, wie sehr sich alle ein Stückchen Normalität in der Vorweihnachtszeit auf dem Kirchenplatz gewünscht hätte. " Wir hoffen auf das kommende Jahr mit Christkindlmarkt im Doppelpack", heißt es aus dem Rathaus. Die Gemeinde Ismaning betont ebenfalls: "Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Das Konzept, den Markt auf einer größeren Fläche mit Abstand zwischen den Buden aufzubauen, geht mit den aktuellen Gegebenheiten und Regelungen nicht einher." In Baierbrunn ist als Ersatz für den Christkindlmarkt eventuell eine kleine Aktion für die Kinder geplant, zum Beispiel in Form eines "Drive-through"-Schoko-Nikolaus-Verteilens.