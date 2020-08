Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten im Landkreis München steigt weiter an und hat erstmals seit Wochen wieder die Marke von 30 aktuell Infizierten überschritten. Von Freitag auf Montag meldet das Landratsamt elf Neuerkrankungen (Stand: Montag, 12.30 Uhr). Demnach sind 31 Menschen aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Jeweils zwei neue Fälle werden aus Ottobrunn, Unterschleißheim, Sauerlach und Höhenkirchen-Siegertsbrunn gemeldet, in Kirchheim, Grasbrunn und Planegg kam je ein neuer Fall hinzu. Auch im Landkreis München erkranken vermehrt Jüngere; sieben der elf neuen Fälle werden der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen zugerechnet, drei der von 35 bis 59 und ein Fall der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen. Seit Anfang Februar sind im Landkreis damit insgesamt 1550 Menschen nachweislich an Covid-19 erkrankt, die Zahl der statistisch Genesenen liegt bei 1428 Menschen. Seit dem 26. März gibt es 91 Todesfälle.