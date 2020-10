Warum die Sieben-Tages-Inzidenz in der Gemeinde über 100 liegt - und wieder an weniger Schulen Quarantäne gilt

Von Iris Hilberth, Bernhard Lohr, Haar

Seit Tagen liegt die Gemeinde Haar an der Spitze der Neuinfektionszahlen im Landkreis München. Am Donnerstag wurden fünf neue Fälle gemeldet, am Freitag drei und vergangene Woche sogar elf innerhalb von 24 Stunden. Würde die Sieben-Tage-Inzidenz nicht nur landkreisweit, sondern für jede Kommune einzeln ermittelt werden, hätte Haar die Hürde von 50 Fällen pro 100 000 Einwohnern innerhalb einer Woche längst gerissen. Seit sieben Tagen sind in der etwa 20 000-Einwohner-Gemeinde 22 Fälle dazugekommen, das entspricht einem Wert von 110.

Das Landratsamt führt die Ballung von Infektionen in der östlichen Gemeinde vor allem auf Ansteckungen innerhalb einzelner Familienverbünde zurück. Auch "im schulischen Kontext" seien die Fallzahlen in der Gemeinde Haar in den vergangenen Tagen und Wochen etwas stärker angestiegen, so die Behörde. Alle Infektionsgeschehen könnten aber zum Glück sehr genau umrissen werden. Auch weiterhin seien keine Pflege- oder Asyleinrichtungen betroffen und auch private Feiern oder Veranstaltungen seien nicht der Auslöser für das erhöhte Infektionsaufkommen in Haar. Die Betroffenen sowie ihre Kontaktpersonen seien - auch durch die Unterstützung der Gemeinde - schnell identifiziert und in häusliche Isolation geschickt worden. "Daher sind aktuell auch keine weiteren Eindämmungsmaßnahmen für eine breitere Öffentlichkeit angezeigt", teilt das Landratsamt mit.

Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) hat die relativ hohen Zuwächse bei den Infizierten in seiner Gemeinde mit der Corona-Teststation des Landkreises in Haar in Verbindung gebracht. Er sagte, der Anstieg "mag zum einen an der Teststation liegen, die allen zugänglich ist". Ein Grund sei sicher auch "leichtsinniges Verhalten". Ein besonderes Ereignis in Haar, das die Werte hochgetrieben haben könnte, nannte auch Bukowski nicht. Vielmehr strich er den großen Einsatz der Gemeinde bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen und der Betreuung von Quarantänefällen heraus. Man sei da äußerst gewissenhaft und begleite die Menschen in der Quarantäne. Dass die Gemeinde so "gut aufgestellt sei, relativiere die hohen Zahlen, sagte Bukowski. Ein bis zwei Mitarbeiter im Rathaus seien mit der Aufgabe befasst. Es würden weitere Personen für eine befristete Tätigkeit angestellt.

Auffällig an der Entwicklung des Infektionsgeschehens insgesamt im Landkreis ist der stetige Anstieg auch in den jüngeren Altersgruppen, während seit einigen Tagen keine neuen Ausbrüche in Schulen hinzukommen. Das Landratsamt nennt mehrere mögliche Gründe. So können neue Fälle in bereits betroffenen Schulen hinzukommen, bei denen Kontaktpersonen positiv getestet werden. Dadurch verlängert sich die Quarantänezeit für die Gruppe der weiteren Kontaktpersonen nicht, lediglich die infizierte Person muss sich weiter isolieren. Ebenso kann es vorkommen, dass ein positiv getesteter Schüler während des infektiösen Zeitraums nicht in der Schule war - für seine Klasse oder Schule ist dann in aller Regel keine Isolation veranlasst. Zudem gibt es zahlreiche Schüler aus dem Landkreis München, die Schulen in der Landeshauptstadt oder in umliegenden Landkreisen besuchen.