Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten im Landkreis München steigt weiter an. Waren es am vergangenen Freitag noch sieben bestätigte Fälle, seien es am Sonntag bereits mehr als zehn gewesen, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Um die steigende Zahl von Anfragen an das Gesundheitsamt besser kanalisieren und beantworten zu können, richtet der Landkreis ein Bürgertelefon ein. Der Service wird an diesem Montag, 9. März, freigeschaltet und ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr erreichbar (Telefon: 089/62 21 12 34). Zudem werden fortlaufend die Informationen auf der Homepage des Landkreises (www.landkreis-muenchen.de/coronavirus) aktualisiert.

Die Gemeinde Grünwald hat auf der Stockbahn in Wörnbrunn ein Zelt errichten lassen, das Ärzte aus der Gemeinde nutzen können, falls sie in ihren eigenen Praxen keine Abstriche vornehmen wollen. Dies geht aus einem Schreiben des Rathauses an die niedergelassenen Allgemeinmediziner, Internisten und Kinderärzte hervor. Die Gemeinde, so heißt es, stelle das Zelt "freiwillig nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt München-Land" bereit.

Unterdessen hat der SV Ottobrunn seine für den 21. und 22. März geplante "Head Trophy" in der Münchner Olympia-Schwimmhalle abgesagt. Der SV teilt mit, dass eine "adäquate Durchführung" des internationalen Schwimmwettbewerbs mit mehr als 1000 Teilnehmern und 100 Helfern nicht zu gewährleisten sei. Man plane, das Event im November nachzuholen.

Das Humboldt-Gymnasium in Vaterstetten, das viele Schüler aus Grasbrunn besuchen, teilt mit, dass der Schulbetrieb bis einschließlich Donnerstag, 12. März, eingestellt wird. Eine Schülerin hatte Kontakt zu einem Corona-Erkrankten.

Das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching wird indes an diesem Montag wieder geöffnet. Zwei Tage lang, am vergangenen Donnerstag und Freitag, ist der Unterricht ausgefallen, nachdem sich ein Kind nachweislich infiziert hatte. Das Gesundheitsamt hatte angeordnet, alle Personen, die näheren Kontakt zum Kind hatten, testen zu lassen. Alle Tests verliefen negativ. Weitere zwei Kassen und eine Jahrgangsstufe aus der Oberstufe müssen dennoch am Montag und Dienstag daheim bleiben, weil sie Rückkehrer aus Risikogebieten in ihrer Schülerschaft haben. Bis Mittwoch sollten die Rückkehrer getestet werden, sofern sie Symptome zeigen. Sollte das Testen länger dauern, verlängert sich der Aufenthalt zu Hause. Auch im Landkreis dürfen zudem Reiserückkehrer aus Risikogebieten für 14 Tage keine Schule oder Kindertagesstätte besuchen.