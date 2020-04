Kindergarten geschlossen, die Eltern mit den Nerven am Ende - in Familien kann die Lage eskalieren.

Verzweifelte Eltern, ratlose Firmenchefs und Menschen, die durch die Isolation in der Corona-Krise in psyschische Nöte geraten: Für sie alle kann ein Telefonat die Rettung bringen oder einfach Gold wert sein. Deshalb hat das Münchner Landratsamt eine vierseitige Liste mit telefonisch und per E-Mail erreichbaren Beratungs- und Hilfsdiensten zusammengestellt. Der Handzettel enthält die Nummern des Bürgertelefons für den Landkreis München sowie weiterer Hotlines. Darüber hinaus hat das Landratsamt darin mehr als 30 weitere Kontaktadressen zu behördeninternen, aber auch externen Anlaufstellen zusammengefasst.

Besonders bedrohliche Folgen können die Ausgangsbeschränkungen für Frauen und Kinder haben. Schon vor der Corona-Krise zeigte die Statistik, dass jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt wird. Nun sind Menschen in besonderen Stresssituationen dazu verdammt, auf engem Raum zusammen zu bleiben. Die Hilfsorganisation Weißer Ring geht davon aus, dass die Zahlen häuslicher Gewalt deutlich steigen, auch weil Frauen gar nicht die Gelegenheit bekommen, Hilfe zu rufen, wenn sie mit ihrem Peiniger zum Verbleib in den eigenen vier Wänden verdammt sind. Auch Männer werden, wenn auch deutlich seltener, Opfer von häuslicher Gewalt. Kinder und Jugendliche geraten in Nöte. Die Interventionsstelle des Landkreises (Telefon 089/62 21 12 21, E-Mail: interventionsstelle@lra-m.bayern.de) sowie die Eltern- und Jugendberatungsstelle im Landratsamt (Telefon 089/444 54 00, E-Mail: beratungsstelle@lra-m.bayern.de) stehen für Fragen und Hilfe zur Verfügung.

Die Übersicht gliedert sich in die Themen Unternehmen, Gewerbe, Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer, Kurzarbeit, Finanzen. Es gibt die Rubrik Soziales, Senioren und Pflege sowie eine für Familie und Jugend. Derart gegliedert sind unter anderem Kontakte zu Fragen zur Grundsicherung oder der Kontakt zur Wirtschaftsförderung des Landkreises zu finden. Es gibt Beratung in Erziehungsfragen und Information, wo Firmen in Not Unterstützung und Fördermittel erhalten können.

So können Geschäftsinhaber Fragen zur Betriebsuntersagung und zu Ladenöffnungen loswerden. Es finden sich Auskunftsstellen zu Fragen der kritischen Infrastruktur. Wer vor einem finanziellen Problem steht, kann sich an die Schuldnerberatung wenden, Ansprechpartner der Arbeitsagentur geben zur Kurzarbeit Auskunft. Eine Anlaufstelle hilft, wenn man einen Angehörigen pflegt und in Schwierigkeiten ist. Ein erster Anruf kann auch immer an das Bürgertelefon des Landkreises München gehen, unter 089/62 21 12 34, das täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar ist. Das Krisentelefon der Arbeiterwohlfahrt hat die Nummer 089/67 20 87 28 (Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr). Die Hotline des Krisendienstes Psychiatrie lautet 0180/655 30 00 (täglich und rund um die Uhr). Den Handzettel findet man auf der Homepage www.landkreis-muenchen.de/coronavirus zum Download.