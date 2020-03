In Oberhaching bleibt das Gymnasium wegen eines infizierten Schülers zwei Wochen zu, in Neukeferloh die Grundschule wegen eines erkrankten Sport-Trainers bis Freitag.

Ein Schüler am Gymnasium Oberhaching hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurde der Infektionsverdacht am Sonntag bestätigt. Gesundheitsamt und Schulleitung entschieden deshalb am Montagvormittag, das Gymnasium bis einschließlich 18. März zu schließen.

Über Sonderregelungen für die Oberstufe werde noch entschieden. "Wir ermitteln mit Eile alle Kontaktpersonen des erkrankten Schülers", teilt eine Pressesprecherin des Landratsamts am Morgen mit.

Auch die Grundschule in Neukeferloh (Gemeinde Grasbrunn) wurde am Mittag vorsorglich geschlossen, nachdem am Morgen der Unterricht noch wie üblich begonnen hatte. Grund ist die Infektion eines Jugendtrainers des TSV Grasbrunn, der laut Schulleitung "mit mehreren Kindern in den Räumen der Sporthalle Kontakt hatte". Die Schule bleibt bis einschließlich Freitag, 13. März, geschlossen, die geplante Schuleinschreibung am Mittwoch, 18. März, ist von der Schließung vorerst nicht betroffen.

Details dazu, wie die Infektion zustande kam und ob die Behörden von weiteren Ansteckungen ausgehen, konnte das Landratsamt noch nicht geben. Mit der Gymnasium Oberhaching ist bereits die zweite Schule im Landkreis München von der zunehmenden Ausbreitung des neuartigen Erregers Sars-Cov-2 betroffen.

Bereits in der vergangen Woche blieb das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching aufgrund der positiven Testung eines Schülers für einige Tage geschlossen. Für die meisten Klassen findet inzwischen aber wieder Unterricht statt.

Mitarbeiter in Ayinger Gemeinschaftspraxis erkrankt

Auch die Gemeinde Aying hat das Coronavirus inzwischen erreicht: "Aus infektionschutzrechtlichen Gründen schließt das Gesundheitsamt unsere Praxis für zwei Wochen", heißt es knapp auf dem Anrufbeantworter der Gemeinschaftspraxis am Schmiedberg.

Hintergrund der Schließung ist die Erkrankung eines Praxismitarbeiters an der durch das Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid 19. Der Verdacht einer Infektion habe sich am späten Sonntagnachmittag bestätigt, "derzeit ermitteln wir sämtliche enge Kontaktpersonen der ersten Kategorie", erklärt eine Sprecherin des Landratsamts.

Das schnelle Ermitteln aller näheren Kontakte sei stets der erste Schritt, auf dem die höchste Priorität liegt. Patienten, die bis 48 Stunden vor Symptombeginn in nahem Kontakt mit der erkrankten Person standen, seien "informiert und je nach Risiko auch in häusliche Quarantäne geschickt worden", heißt es hierzu auf der Praxis-Website. Angaben darüber, wie die Infektion zustande kam und ob die betreffende Person sich zuvor in einem Risikogebiet aufgehalten hatte, wurden nicht gemacht.