Von Patrik Stäbler, Baierbrunn/Unterhaching

Ismaning, Ottobrunn, Haar und natürlich der Hotspot Baierbrunn: Quer durch den Landkreis haben Corona-Fälle in Schulen und Kinderhäusern dazu geführt, dass Klassen, Gruppen oder ganze Einrichtungen in Quarantäne müssen. Und nahezu überall regt sich bei Eltern Unmut über das Vorgehen des Gesundheitsamts. So klagt etwa eine Mutter aus Baierbrunn darüber, dass ihr Sohn trotz zwei negativer Corona-Tests weiter in Quarantäne bleiben muss. "Dies ist für uns und andere Eltern absolut unverständlich", sagt sie.

Ähnliche Kritik hatte kürzlich der SPD-Kreisvorsitzende Florian Schardt geäußert und von einem "unnötigen Eingriff in die Freiheitsrechte" gesprochen. Das Landratsamt verteidigt dagegen die Regelung. Die Quarantänezeit richte sich nach der potenziellen Inkubationszeit, sagt eine Sprecherin der Behörde. "Und es hat auch bei uns Beispiele gegeben, bei denen Personen sehr lange negativ und erst zum Ende der Quarantänezeit plötzlich positiv waren." Überdies fahre das Gesundheitsamt am Landratsamt keinen Sonderkurs, betont die Sprecherin. Zwar gebe es die Möglichkeit, die Quarantänezeit zu verkürzen. "Aber das geht nur, wenn an einer Schule allgemeine Maskenpflicht herrscht - also auch im Unterricht." Entgegen eines verbreiteten Irrtums liegt der Landkreis bei dem Thema auf gleicher Linie wie die Stadt München. So betont ein Sprecher des dortigen Gesundheitsreferats: "Zwei negative Testergebnisse verkürzen die Quarantäne nicht."

Ein weiterer Kritikpunkt von Eltern betrifft die unterschiedliche Behandlung von Lehrkräften und Schülern. Wie der Vater eines Mädchens am Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching berichtet, hätten einige Lehrkräfte - nachdem ihre Kollegin infiziert war - bereits nach einem negativen Test wieder unterrichten dürfen, obwohl ihnen die Corona-Warn-App ein hohes Risiko bescheinigt hatte. Die Schülerinnen und Schüler dagegen hätten trotz zwei negativer Tests in Quarantäne bleiben müssen, kritisiert der Vater und fragt: "Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?"

Dazu heißt es vonseiten des Landratsamts, dass Lehrkräfte genauso behandelt würden wie alle Personen. Bedeutet, so die Sprecherin: "Man schaut, wer als enge Kontaktperson der Kategorie 1 in Betracht kommt. Und diese Personen müssen 14 Tage in Quarantäne." Im Fall des Unterhachinger Gymnasiums habe es innerhalb der Lehrerschaft zwei Kontaktpersonen der Kategorie 1 gegeben. Darüber hinaus hätten sich einzelne Lehrkräfte vorsorglich testen lassen und sich bis zum Vorliegen des Ergebnisses freiwillig in Quarantäne begeben, so die Sprecherin.