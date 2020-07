Eine Neuinfektion in Unterschleißheim

Von Donnerstag auf Freitag ist im Landkreis München nur ein weiterer Fall einer Infektion mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das Landratsamt meldete am Freitag eine bestätigte Neuinfektion, womit sich die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie Erkrankten auf 1506 Personen erhöht. Von diesen gelten 1391 als statistisch genesen. 91 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Aktuell infiziert sind 24 Einwohner (Stand: Freitag, 12 Uhr). Bei dem neuen Fall handelt es sich der Statistik des Landratsamts zufolge um eine Person aus der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre mit Wohnort Unterschleißheim. Das Landratsamt veröffentlicht die Fallzahlen montags bis freitags auf seiner Homepage, am Wochenende werden die Zahlen seit kurzem nicht mehr aktualisiert.