Zum dritten Mal innerhalb von drei Tagen sind drei Menschen im Landkreis München im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Bei ihnen handelt es sich um zwei Männer und eine Frau im Alter von Anfang 50 bis Mitte 80. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Landkreis seit 26. März vorigen Jahres auf 178. Innerhalb von 24 Stunden verzeichnete das Landratsamt am Montag zudem 31 Neuansteckungen mit dem Coronavirus, 21 weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl der Ansteckungen seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 10 471. Die vom Landratsamt errechnete Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit einem Wert von 70,8 leicht unter der offiziellen des Robert-Koch-Instituts (71,3).

Das Seniorenzentrum "Wohnen am Schlossanger" in Höhenkirchen-Siegertsbrunn kämpft weiter mit einem Corona-Ausbruch. In der vergangenen Woche wurden bei Reihentestungen weitere drei Bewohner sowie ein Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Damit haben sich seit 9. Januar 20 Bewohner sowie 21 Mitarbeiter nachweislich angesteckt; zwölf der infizierten Bewohner gelten mittlerweile als genesen, ebenso 13 der Mitarbeiter. Ein Bewohner ist in diesem Zeitraum gestorben. Den noch infizierten Mitarbeitern gehe es gut, teilte die Heimleitung mit, wenige hätten milde Symptome, einige stärkere. Zur Eindämmung der Infektionen setzt das Heim Virenreinigungsgeräte ein.