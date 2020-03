Für Senioren stellt das Coronavirus eine große Herausforderung dar: Sie gehören zur Risikogruppe, sie sind durch die Krankheit stärker gefährdet als junge Menschen. Dennoch sind viele auf alltägliche Hilfe angewiesen. Ambulante Pflegedienste, wie sie die Nachbarschaftshilfen mehrerer Kommunen anbieten, müssen auch jetzt funktionieren. Altenheime müssen ihre Bewohner weiterhin umfänglich betreuen können. Wie schwer das ist, zeigt der Todesfall einer Coronavirus-Infizierten in einem Ismaninger Heim.

Dort kämpft man mit Problemen wie bei den Nachbarschaftshilfen. Eine der größten Schwierigkeiten: Atemschutzmasken - für das Pflegepersonal im Umgang mit alten Menschen notwendig - sind aktuell Mangelware. "Wir warten gerade dringend auf eine Lieferung", sagt Evi Stettberger, Geschäftsführerin der Kirchheimer Nachbarschaftshilfe. Ihrer Haarer Kollegin Margareta Förster ergeht es ähnlich: "Es gibt zwar einen Shop vom Landratsamt, wo man die Masken bestellen könnte. Wenn man aber darauf klickt, steht da nur immer, sie seien nicht lieferbar." Doch die Organisationen wissen sich zu helfen. Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten, die mit ihrem ambulanten Pflegedienst auch Kunden im östlichen Landkreis besucht, appelliert an lokale Handwerksbetriebe und andere Unternehmen, verfügbare Schutzmasken abzugeben. In Kirchheim nähen die Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe selbst Masken, ebenso im Altenheim Sankt Katharina Labouré in Unterhaching. Und die Haarer haben einen Nähaufruf im Internet gestartet, inklusive Anleitung. "Die Resonanz ist wunderbar", sagt Förster. Auch das Hanns-Seidel-Haus in Ottobrunn bittet im Internet die Menschen, Mundschutzmasken zu nähen oder Stoff dafür bereitzustellen.

Detailansicht öffnen Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten, Zorneding und Grasbrunn übernimmt auch pflegerische Tätigkeiten im östlichen Landkreis. (Foto: Privat)

Trotz der Schwierigkeiten sind sich alle einig: Gerade in der aktuellen Situation ist es wichtig, für alte und pflegebedürftige Menschen da zu sein und Unterstützung zu bieten. "Wir versuchen, die Pflege so lange wie möglich aufrecht zu erhalten", sagt Stettberger. Einen Aufnahmestopp gebe es bei der Kirchheimer Nachbarschaftshilfe nicht, "wir lassen niemanden im Stich." Zusätzlich zum Pflegeangebot organisieren Stettberger und ihre Kollegen derzeit vermehrt Einkaufsdienste, auch die telefonische Betreuung bauen sie weiter aus.

Auch die Nachbarschaftshilfe in Haar möchte laut Geschäftsführerin Förster ihr Angebot weitestgehend aufrechterhalten. Das Essen auf Rädern beispielsweise sei kontaktlos möglich: Der Kunde wird gebeten, sich in einem anderen Raum aufzuhalten, während der Pfleger die Mahlzeit in der Küche vorbereitet. Förster und ihr Team stellen sich auch auf die psychischen Folgen ein, die eine Isolation mit sich bringen kann. "Wir wollen für einsame Leute da sein, dass sie einfach die Möglichkeit haben, Kontakt zu uns aufzunehmen. Auch dafür sind wir gerüstet."

Detailansicht öffnen Auch im Altenheim Sankt Katharina Labouré in Unterhaching gilt als oberstes Ziel, zu verhindern, dass das Virus ins Haus kommt. (Foto: Claus Schunk)

Sowohl Förster als auch Stettberger beobachten im ambulanten Pflegedienst Absagen von Seiten der Patienten. "Manche haben Bedenken, dass der Kontakt zu viel ist. Wenn nicht unbedingt Maßnahmen nötig sind, bitten sie uns, momentan nicht zu kommen", erzählt Stettberger. Diese Einstellung respektiert die Geschäftsführerin: "Die Leute sind zu Recht vorsichtig."

Die Maßnahmen, die alte Menschen vor Ansteckung schützen sollen, sind manchmal nicht leicht für die Senioren. In Pflegeeinrichtungen gilt aktuell ein Besuchsverbot für Angehörige. "Das ist keine schöne Situation", sagt Wolfgang Dausch. Er ist Öffentlichkeitsreferent der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul, Träger des Altenheims Sankt Katharina Labouré in Unterhaching. Auch innerhalb des Hauses sei der Kontakt zwischen den Bewohnern verringert worden. Oberstes Ziel ist laut Dausch aber, das Virus gar nicht erst in das Heim zu bringen. "Da passen wir sehr darauf auf."

Das Ottobrunner Hanns-Seidel-Haus ist zwar ein Wohnstift für Senioren und kein klassisches Pflegeheim. Das Besuchsverbot gilt hier aber ebenfalls, wie Direktorin Ursula Cieslar sagt. "Das ist sicherlich schwierig, aber der größte Teil der Bewohner schätzt die Situation richtig ein. Sie wissen, man tut alles, um sie zu schützen." Cieslar achtet trotz allem darauf, das Leben im Haus aufrecht zu erhalten. So findet etwa das Gedächtnistraining für die Bewohner in einem größeren Raum als üblich statt, um mehr Abstand zu ermöglichen. Die Direktorin beobachtet, dass die Senioren in ihren Kaffeerunden weiter auseinander sitzen als normalerweise. "Sie achten sehr auf die Hygiene und weisen sich darauf hin, wenn jemand mal vergisst, sich die Hände zu desinfizieren."

Für Cieslar ist es wichtig, den Bewohnern des Hauses so viel Alltag wie möglich zu bieten. Selbstverständlich könnten die Senioren jederzeit im Park spazieren oder auch selbst einkaufen gehen. "Wir haben aber mit ihnen abgesprochen, dass sie dabei aufpassen müssen." Gerne nutzten die Bewohner auch den Einkaufsservice oder lassen sich das Nötigste von den Angehörigen bringen. "Da hatten wir auch schon mal die Situation, dass der Angehörige die Einkäufe am Empfang abgegeben hat und der Bewohner stand einige Meter entfernt in sicherem Abstand, damit man sich zumindest sieht", erzählt Cieslar lachend. Die Anspannung in diesen Tagen sei dennoch nicht zu verleugnen, auch unter den Mitarbeitern - schließlich müsse man stark darauf achten, das Virus nicht ins Haus zu lassen. Die Ausnahmesituation bringt laut Cieslar jedoch auch eine gewisse Solidarität mit sich: "Wir halten alle zusammen."