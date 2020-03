Detailansicht öffnen Tür zu: Sämtliche Schulen in Bayern sind von Montag an geschlossen. Hier sperrt Hausmeister Fritz Eichinger das Tor zum Schulhof der Walter-Klingenbeck-Realschule in Taufkirchen ab. (Foto: Claus Schunk)

Die angeordneten Schulschließungen haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr im Landkreis München. Das Landratsamt München hat sich in Abstimmung und nach Rücksprache mit dem MVV dazu entschieden, dass von Montag, 16. März, an das Verkehrsangebot des MVV-Regionalbusverkehrs auf den Ferienfahrplan-Modus umgestellt wird. Das bedeutet, dass alle sogenannten "nicht veröffentlichten Verstärkerfahrten" sowie die in den regulären Fahrplänen mit einem "S" (verkehrt nur an Schultagen) gekennzeichneten Fahrten nicht mehr angeboten werden, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wahlpartys abgesagt

Ob es was zu feiern gibt, oder Trauerarbeit zu leisten ist: Je nachdem, wie die Wahl am Sonntag ausgeht, werden die Protagonisten am Abend im stillen Kämmerchen mit ein paar Parteifreunden anstoßen oder im kleinen Kreis Trost suchen müssen. Die Kommunen haben weitgehend die üblichen Zusammenkünfte am Wahlabend in Rathäusern oder Bürgerhäusern abgesagt. Kleine Ausnahmen sind möglich: In Höhenkirchen-Siegertsbrunn etwa wird laut Wahlleiterin Sybille Schmidt im Sitzungssaal eine Leinwand stehen, auf der Ergebnisse präsentiert werden. In Haar, Unterföhring, Garching, Unterschleißheim und Neubiberg dagegen wurden wie andernorts auch Wahlabende ganz abgesagt. Die Parteien halten es ähnlich. SPD-Kreisvorsitzender Florian Schardt sagt, die SPD habe "grundsätzlich" alles abgeblasen. Er werde womöglich zu Hause den Wahlabend verbringen mit Telefonkonferenzen und online die Dinge verfolgen, spekuliert Schardt erst. Später teilt er mit, dass er doch mit Landratskandidatin Annette Ganssmüller-Maluche im Landratsamt sein wird, wo im kleinen Kreis eine Kommunalwahl-Soiree abgehalten wird. CSU-Kreisgeschäftsführer Alois Rath sagt am Freitag nach einer Abfrage in den Ortsverbänden, es sei alles gestrichen. Ähnlich läuft es bei den Grünen, bei Freien Wählern und Parteifreien. Wo der analoge Wahlkampf ausfällt, geht es munter rein ins Netz, wie etwa beim Grünen-Kandidaten in Höhenkirchen, der ein Video mit Bundeschef Robert Habeck postet, in dem dieser etwas hölzern sagt: "Karsten Voges wählen". Jürgen Gott, PWB-Bürgermeisterkandidat in Brunnthal, will sich am Sonntagabend zumindest noch mit ein paar Freunden in der Hofoldinger Sportgaststätte zusammensetzen.

Einkaufsdienst

Die Junge Union (JU) Unterhaching bietet von sofort an gemeinsam mit dem Ortsverband der CSU einen kostenlosen Einkaufs- und Lieferservice für ältere und kranke Mitbürger an. Wie die Jugendorganisation mitteilt, will sie damit denjenigen Menschen helfen, die besonders gefährdet sind. "In unserem freiheitlich-demokratischen Land sehen wir es als individuelle Aufgabe, auch ohne gesetzliche Handlungspflicht Verantwortung für unsere Mitmenschen zu tragen", schreiben Sebastian Geigenberger und Korbinian Rausch. Wer den Service in Anspruch nehmen will oder mithelfen möchte, kann das Einkaufsteam per E-Mail an einkaufservice@juuhg.de oder unter den Telefonnummern 0162/9892289 und 0151/10054409 erreichen. Neben Lieferadresse, Telefonnummer oder E-Mail benötigen die Helfer die Einkaufsliste und, wenn gewünscht, den bevorzugten Supermarkt. Der Dienst ist kostenfrei, die Waren werden vor die Haustür geliefert. Das Angebot ist zunächst auf eine Dauer von vier Wochen angelegt und wird bei Bedarf verlängert. Die Organisatoren betonten ausdrücklich, dass dieser Dienst explizit nicht der Profilierung der Partei diene, sondern "eine wertvolle Unterstützung der gefährdeten Menschen im Alltag" sein soll. Sie rufen die Unterhachinger auf, sich ihnen anzuschließen und "Einkaufshelden" zu werden.

Leere Universitäten

Die Bundeswehr-Universität in Neubiberg stellt ihren Lehrbetrieb ein. Wie ein Sprecher mitteilt, hat das Bundesministerium der Verteidigung diese Entscheidung getroffenen, um die Risiken einer weiteren Ausbreitung der Coronavirus zu reduzieren. Der Lehrbetrieb in Präsenzform wird an der Universität unverzüglich bis auf Weiteres eingestellt, vorerst bis zum 14. April. Es entfallen alle Veranstaltungen im Studienbetrieb, insbesondere Vorlesungen, Übungen, Seminare, interne Praktika, Laborpraktika, Exkursionen und Blockveranstaltungen. Die sonstigen Funktionen wie Forschungsbetrieb, Verwaltung oder Bibliotheken würden vorerst weiter aufrechterhalten, heißt es in einer Mitteilung von Freitagmorgen. Aktuell lägen keine Informationen über an Corona erkrankten Personen an der Universität vor, so der Sprecher. Es handelt sich um eine Vorsichtsmaßnahme. In Neubiberg studieren mehr als 3500 Frauen und Männer und sind circa 1500 Mitarbeiter beschäftigt. An der Technischen Universität in Garching ist ebenfalls mit sofortiger Wirkung der Lehrbetrieb in Präsenzform eingestellt. Das gelte zunächst bis 19. April. Gleichzeitig ist der Prüfungsbetrieb stark eingeschränkt. Wie an der Bundeswehr-Universität werden auch in Garching an der TU Forschungsbetrieb und Verwaltung aufrechterhalten.

Der Ball ruht

Der Sport im Landkreis ist in den vergangenen Tagen praktisch zum Erliegen gekommen. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am Freitagvormittag beschlossen, den Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen. Das betrifft alle Partien auf Verbandsebene, von den jüngsten Kickern in der G-Jugend bis hin zur höchsten landesweiten Liga, der Regionalliga Bayern. Damit pausieren mindestens bis zum 23. März auch der SV Heimstetten und der VfR Garching. Die nächsten beiden Spieltage der dritten Liga, in der die SpVgg Unterhaching aktuell den dritten Tabellenplatz belegt, waren bereits am Mittwoch auf frühestens Anfang Mai verschoben worden. An diesem Montag soll bei einer außerordentlichen Versammlung der Drittligisten in Frankfurt das weitere Vorgehen besprochen werden. In der Volleyball-Bundesliga mit dem deutsch-österreichischen Klub Hypo Tirol Alpen-Volleys Haching ist die Saison am Donnerstag vorzeitig beendet worden, es wird diesmal kein Meister gekürt. Auch der Bayerische Handball-Verband hat sich am Donnerstag dazu entschlossen, den Spielbetrieb im Kinder- und Jugendbereich auf Landes- und Bezirksebene völlig einzustellen, bei den Erwachsenen ruht der Spielbetrieb bis spätestens 19. April, dann wird über eine Wiederaufnahme entschieden. Am Freitagnachmittag meldete sich auch der Bayerische Landessportverband (BLSV) zu Wort: Er sagte alle seine Veranstaltungen bis einschließlich 19. April ab und kündigte an, dass die Sportschule Oberhaching von diesem Montag an bis zum 19. April geschlossen bleibt.

Kein Besuch im Altenheim

Vor allem Menschen über 60 Jahre kann das Virus besonders schwer treffen. Kontakt zu Infizierten kann für sie lebensgefährlich werden. Ministerpräsident Markus Söder sprach deshalb ein Verbot von Besuchszeiten in Alten- und Pflegeheimen aus. Alle abschotten - ganz so einfach sei das nicht, sagt Doris Schneider. Sie ist die Geschäftsführerin der Caritas-Altenheime in Oberbayern und betreut auch die Einrichtungen im Landkreis München. Manche der Bewohner lägen im Sterben, deshalb könne man den Familien nicht komplett den Kontakt verbieten. Auch bei Dementen gehe das nicht: "Sie verstehen das nicht, sie merken nur, dass sie niemand mehr besucht", sagt Schneider. Für das Wochenende sind deshalb Besuchszeiten von 10 bis 18 Uhr vorgesehen. Allerdings ausschließlich für Angehörige von Dementen oder Menschen, die im Sterben liegen. Jeder Besucher wird am Eingang überprüft, ob er sich jüngst in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder Kontakt zu Infizierten hatte. Auch wie die Besuchszeiten von Montag geregelt werden, müsse erst noch geklärt werden.

Im KWA-Stift am Parksee in Unterhaching sind manche Bewohner darauf angewiesen, Hilfe bei ihren Einkäufen zu bekommen. Angehörige boten bereits an, die Einkäufe zu tätigen und vor der Tür des Altenheims abzustellen, wie es aus der Pressestelle der KWA-Hauptverwaltung heißt. Sie könnten von den Mitarbeitern koordiniert werden. Eines steht sowohl für die Caritas-Einrichtungen als auch für die des KWA fest: Wahllokale werden in den Einrichtungen nicht eingerichtet, sie wurden bereits verlegt. Viele der Bewohner würden deshalb auch jetzt noch die Briefwahl beantragen, damit ihre Stimme trotzdem gezählt werden kann.

Digital lernen

Dass nun die Schulen geschlossen sind, heißt nicht, dass die Kinder und Jugendlichen auch unterrichtsfrei haben. Das hat Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) bei einer Pressekonferenz am Freitagmorgen klargestellt. Er hat auf die verschiedenen Möglichkeiten verwiesen, wie in den kommenden drei Wochen der Stoff vermittelt werden soll, eine davon ist die Internet-Lernplattform "Mebis", die sein Vorgänger vor drei Jahren an bayerischen Schulen eingeführt hat, und deren Rechenkapazitäten in diesen Tagen ausgebaut werden. Für die Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums ist es fast schon Alltag, dass sie morgens statt die Schultasche zu schultern, den Computer hochfahren und sich bei "Mebis" einloggen. Ihre Schule war die erste im Landkreis, die aufgrund eines Coronafalls zugesperrt hat. Mit "Mebis" hatten einige zuvor hin und wieder bereits gearbeitet, allerdings meist nur in einzelnen Fächern. Seit Dienstag befindet sich das Lise-Meitner-Gymnasium nun im Online-Modus. Lehrer stellen täglich Aufgaben, Arbeitsblätter oder auch Erklärvideos ein, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von den Schüler bearbeitet und die Ergebnisse hochgeladen werden müssen. Es gibt auch weiterhin analoge Hefteinträge, die dann fotografiert an die Lehrern geschickt werden müssen.