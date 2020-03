Weil sich die Städte und Gemeinden im Landkreis für den Kampf gegen das Coronavirus rüsten, kommt das öffentliche Leben im Landkreis weitgehend zum Erliegen. Die Gemeinde Unterföhring schloss Sportzentrum, Rathaus und Bürgerhaus, Ismaning alle Turn- und Sportstätten, die Gemeinde Grasbrunn zusätzlich Bücherei und Kulturcafé. In Ottobrunn wird das Phönixbad am Montag zugesperrt. Während sich die Gemeinden für den Kampf gegen das Virus rüsteten, stieg die Zahl der nachweislich Infizierten im Landkreis bis Sonntag auf 38. Einer der neuen Fälle betrifft das Garchinger Werner-Heisenberg-Gymnasium. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach aus Planegg muss nach eigener Mitteilung in häusliche Isolation.

Unterföhring trifft weitere Vorkehrungen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Zusammen mit Ärzten am Ort wird die Gemeinde am Montag an der Bauhofstraße ein Testzentrum einrichten, in dem Abstriche in begründeten Fällen vorgenommen werden. Dies hat der Koordinierungsstab unter Leitung von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) beschlossen. In das Testzentrum können Unterföhringer Ärzte ihre Patienten bestellen. Mit diesem Vorgehen sollen Praxen und Labore entlastet und Ressourcen geschont werden. Die Gemeinde übernimmt zudem vom Gesundheitsamt die Ermittlung der Kontaktpersonen, um deren Information zu beschleunigen.

Unterföhring hat auch sämtliche Veranstaltungen des Seniorenprogramms abgesagt und das Bewegungsbad im St.-Valentin-Hof geschlossen. Das Rathaus bleibt nur telefonisch während der üblichen Öffnungszeiten erreichbar, bis auf weiteres gibt es keine Bürgermeistersprechstunde und auch keine persönlichen Gratulationen zu Geburtstagen. Bis zum Ende der Osterferien haben auch die VHS und die Musikschule in der Gemeinde zu. "Die Lage ist außergewöhnlich", sagt Bürgermeister Kemmelmeyer, "und muss durch eine gemeinsame Anstrengung bewältigt werden."

In Grasbrunn, wo am Mittwochabend noch eine Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten stattfand, rät die Gemeindeverwaltung inzwischen, die sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten und die Betreuung von Kindern nicht auf die Großeltern umzuleiten, sondern durch Möglichkeiten wie Home-Office oder Elternnetzwerke zu organisieren. Die Jugendtreffs bleiben geschlossen und von größeren Treffen auf Spielplätzen wird abgeraten. Bürgerinnen und Bürger sollten außerdem nur noch "in absolut notwendigen Angelegenheiten" persönlich im Rathaus vorsprechen, heißt es aus dem Rathaus. Das Gleiche gilt für das Landratsamt am Mariahilfplatz in München und seine Außenstellen. Die Gemeinde Baierbrunn bittet ihre Bürger, sich nur noch telefonisch oder per E-Mail an die Rathausverwaltung zu wenden.

Am Sonntagnachmittag teilte Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) die Schließung des Phönix-Bads von Montag an bis auf weiteres mit. Von der Schließung sind alle Einrichtungen betroffen, also Freizeitbad, Sauna und Wellness sowie das Restaurant "Nefeli". Die Gemeinde Haar richtet unterdessen eine Koordinationsstelle für einen Einkaufsdienst ein, der Bürger versorgen soll, die zu einer Risikogruppe gehören oder derzeit in Quarantäne leben. Wer helfen will, meldet sich im Bürgermeisteramt per E-Mail an dechent@gemeinde-haar.de oder Telefon 089/460 02-302.