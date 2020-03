Weiterhin fallen ein Großteil der sowohl größeren als auch kleineren Veranstaltungen aus oder werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. So haben die Grünen im gesamten Landkreis ihren Haustürwahlkampf frühzeitig beendet und öffentliche Veranstaltungen mit größerer Besucherzahl drinnen und draußen abgesagt. Auch die SPD in Garching hat sich dazu entschlossen, ihren Wahlkampfabschluss am Freitag abzusagen und das geplante Improtheater zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Der Tag der offenen Tür des dortigen Werner-Heisenberg-Gymnasiums am 19. März wird ebenfalls nicht stattfinden. Es wird stattdessen eine telefonische Sprechstunde am 18. und 19. März von jeweils 14 bis 15 Uhr unter 089/31 88 84 50 angeboten. Im "Planet O" in Oberschleißheim werden die Themenabende mit Reinhard Erös am 18. März und Christian Pfeiffer am 24. März abgesagt. In Unterschleißheim fällt das Musical "Lazarus" am Samstag im Festsaal aus. Auch die Autorenlesung des Pfarrers Rainer Maria Schießler am 24. März im Carl-Orff-Gymnasium ist abgesagt. Zusätzlich sind alle Veranstaltungen der Stadt und des Kulturamts bis zum 19. April abgesagt. Außerdem wird die Unterschleißheimer Gewerbemesse, die vom 24. bis zum 26. April geplant war, verschoben. Das Jugendkulturhaus "Gleis 1" sowie das "Café F&D" bleiben bis zum 17. März geschlossen. In Unterföhring ist das Weißwurstfrühstück der Parteifreien Wählerschaft am Samstag abgesagt. Ein Ersatztermin wird zu gegebenen Zeitpunkt bekannt gegeben. Das Event "Seelensprecher" in Ottobrunn am 19. März fällt aus. Die Filmvorführung "Das geheime Leben der Bäume" am Samstag im Filmstudio Ottobrunn wird auf einen noch unbekannten Termin verschoben. Auch das Stück "Macho in Nöten" der Volksbühne Ottobrunn-Neubiberg ist abgesagt und wird auf die Saison 2020/21 verschoben. In Haar bleibt das Kleine Theater bis zum 19. April geschlossen. Alle Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr Harthausen fallen aus. Ersatzlos abgesagt ist auch der "Tag der offenen Tür" folgender Kinderbetreuungseinrichtungen in Putzbrunn: Kindertagesstätte Salberghaus am 16. März und Kita St. Stephan am 20. März. Auch das diesjährige Putzbrunner Starkbierfest am 27. März fällt aus. In Aying sind der Zwicklbiertag am Samstag und der Trachtenflohmarkt auf dem Brauereigelände am Sonntag abgesagt. In Oberhaching werden sämtliche Kinderbetreuungseinrichtungen vorerst bis zum 27. März geschlossen. Eine Notbetreuung ist laut Bürgermeister Stefan Schelle in Ausnahmefällen möglich. Außerdem werden folgende Veranstaltungen des Kulturamts abgesagt: Musik & Antipasti - Yellow Cab am Donnerstag, Lutz Großmann - Geschichten gegen die Angst am 16. März, Dan Barrett's International Swing Party am 19. März, BR-Sprech(er)stunde am 21. März, die Exen am 27. März und Mein Lotta-Leben am 2. April. Am Samstag fällt auch der Flohmarkt des Elternbeirats des Kinderhauses St. Bartholomäus Deisenhofen aus. Der Boarische Hoagartn am 24. März in Unterhaching ist abgesagt. Ebenso bis zu den Osterferien alle Kulturveranstaltungen im Kubiz sowie alle Veranstaltungen über 50 Personen in der Sportarena am Utzweg und in der Hachingahalle. In Pullach fällt der Tag der offenen Tür des staatlichen Otfried-Preußler-Gymnasiums am 19. März aus. Ebenso der Infoabend für neue fünfte Klassen am selben Tag.