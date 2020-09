Auch die Ergebnisse von Tests, die an der A 8 im Inntal von Reiserückkehrern aus dem Landkreis genommen werden, fließen in die Statistik ein.

Von Iris Hilberth

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen steigt im Landkreis München weiter an. Am Mittwochnachmittag (Stand: 14.45 Uhr) meldete das Landratsamt 15 neue Fälle seit Dienstag. Damit gibt es seit Meldung des ersten Betroffenen am 4. Februar insgesamt 1731 bestätigte Infektionen. Aktuell sind nach Angaben der Behörde 93 Personen infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis lag zum Stand der Veröffentlichung der tagesaktuellen Zahlen bei 15,8. Gestorben sind in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung bislang 96 Personen.

Am stärksten gestiegen ist die Zahl der Infizierten in den mittleren Altersgruppen. Sowohl bei den 15- bis 34-Jährigen als auch bei den 35- bis 59-Jährigen kamen jeweils sechs Fälle hinzu. Die Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen verzeichnen damit insgesamt 494 positiv Getestete, die Älteren inzwischen 717 Fälle. Zudem haben sich zwei Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren angesteckt sowie eine Person zwischen 60 und 79. Bei den Kleinkindern (21) und den Senioren über 80 Jahre (190) blieben die Zahlen unverändert.

Die neuen Fälle verteilen sich auf verschiedene Gemeinden. Drei zusätzlich aktuell Infizierte meldet Haar, in Ottobrunn und Aschheim sind je zwei Personen hinzugekommen. Die übrigen Neuinfektionen verteilen sich mit je einem Fall auf Garching, Gräfelfing, Grünwald, Ismaning, Kirchheim, Neuried, Sauerlach und Unterschleißheim.