Durch die vorgeschriebenen Hygienekonzepte im Zuge der Corona-Pandemie ist unklar, ob die von Gemeinden und Volkshochschulen angebotenen Aktivitäten für Kinder in den großen Ferien wie geplant stattfinden. In einigen Kommunen sind die Programme deutlich reduziert.

Die Pfingstferien sind für viele Familien anders verlaufen als in den vergangenen Jahren. Eine Reise ans Mittelmeer war wegen geschlossener Grenzen nicht möglich, Freibäder und Kinos hatten größtenteils noch nicht wieder geöffnet, und auch Freizeitangebote von Vereinen konnten aufgrund der Einschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus kaum stattfinden. Wie viel Normalität bis zum Beginn der Sommerferien in sechs Wochen zurückkehrt, kann niemand mit Sicherheit sagen, und so stehen auch die zahlreichen Ferienprogramme der Gemeinden, Volkshochschulen und Nachbarschaftshilfen im Landkreis auf der Kippe. Dennoch sind viele Veranstalter optimistisch, den Kindern mit einer Reihe von Aktionen abwechslungsreiche Ferien ermöglichen zu können - wenn auch mit Einschränkungen.

"Es ist uns ein großes Anliegen, für die Kinder etwas Schönes anbieten zu können", sagt Lisa Blieninger von der Volkshochschule Südost, die das Ferienprogramm für Ottobrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn organisiert. "Gerade heuer, wo sie von der langen Zeit zuhause geplagt sind, ist das wichtig." Blieninger geht davon aus, dass ein Großteil der geplanten Veranstaltungen ohne größere Probleme stattfinden kann: "Wir setzen auf Outdoor-, Kreativ- und Sportangebote." Die vorgesehenen Ausflüge ins Ausland, beispielsweise die Sommerfreizeit in Italien oder die Städtereise nach Südfrankreich, seien hingegen schwierig umzusetzen: "Da gehe ich davon aus, dass das nicht stattfinden kann", sagt Blieninger.

Auch die Gemeinden Haar und Kirchheim wollen verstärkt kleinere Aktivitäten anbieten. Beide Kommunen haben bereits ihre Abenteuerspielplätze abgesagt: "Da sind in den letzten Jahren immer so viele Kinder gekommen, das würde heuer nicht gehen", sagt Carina Steger vom Kirchheimer Team für Ferienpädagogik. Dennoch hofft sie, dass vereinzelte Angebote stattfinden können, beispielsweise Schwimmkurse oder Ausflüge in die Region. Auch eine Betreuung der Kinder soll möglich sein, dazu kümmert sich die Gemeinde laut Steger derzeit um eine Nutzungserlaubnis der Räumlichkeiten in den örtlichen Schulen. Die Organisation sei aufwendig, aber "wir geben nicht auf."

Geballte Kompetenz für die Hygienekonzepte

Ähnlich sieht es Kerstin Onwuama, Leiterin des Sachgebietes Bildung und Soziales in Haar. Für die Entwicklung von Hygienekonzepten habe man im Rathaus die "geballte Kompetenz". Eine Mitarbeiterin komme aus dem Gesundheitsmanagement, "sie ist jetzt für den Infektionsschutz zuständig". Onwuama ist zuversichtlich: "Wir haben ja schon ein Hygienekonzept für das Freibad entwickelt. Wenn wir das geschafft haben, dann schaffen wir auch ein Ferienprogramm." Ideen, wie die Sicherheit der Teilnehmer gewährleistet werden kann, hat sie bereits. Vieles soll im Freien stattfinden, zudem könne man das gemeinsame Mittagessen streichen. Die Gruppen sollen kleiner sein, das sagen auch Carina Steger aus Kirchheim und Lisa Blieninger von der VHS. "Das ist doch eigentlich ganz schön", so Letztere, "man hat mehr Zeit für den einzelnen Teilnehmer".

In Feldkirchen ist man hingegen skeptisch, ob ein Ferienprogramm in diesem Sommer umsetzbar ist. Bereits im Frühjahr hatte die Gemeinde die Organisation eingestellt. Nun hat die CSU-Fraktion im Gemeinderat beantragt, die Planungen wieder aufzunehmen. "Wir sollten zumindest prüfen, ob wir doch etwas anbieten können", begründete Michaela Strathmann (CSU) den Vorschlag. Darüber, dass Veranstaltungen in den Ferien für die Kinder wichtig wären, herrschte fraktionsübergreifend Einigkeit. Doch über die Machbarkeit äußerten einige Kommunalpolitiker Zweifel. Brigitte Pfaffinger (SPD) kennt als Vorsitzende des TSV Feldkirchen die Schwierigkeiten, mit denen Vereine konfrontiert werden. Umfangreiche Hygienekonzepte seien nötig, zudem sei die Haftung unklar. Ihr Fraktionskollege Christian Wilhelm (SPD) half in den vergangenen Jahren bei der Organisation des Ferienprogramms der Freiwilligen Feuerwehr mit. Der Andrang sei immer groß gewesen - biete man nun weniger an, seien zwar ein paar Kinder glücklich. Viele wären jedoch enttäuscht. Dass der Infektionsschutz umgesetzt werden kann, bezweifelte Daniel Golibrzuch (Unabhängige Wählervereinigung). "Masken und Abstand, das funktioniert bei vielen Kindern nicht." Dennoch einigten sich die Kommunalpolitiker darauf, bei den örtlichen Vereinen anzufragen, ob die Bereitschaft zur Organisation von Aktionen vorhanden ist. Zudem soll die Gemeinde die Haftung klären.

Absagen könnten nötig werden

Auch den Optimisten in den Gemeinden Kirchheim und Haar ist bewusst, dass sich die Lage jederzeit wieder verschärfen kann und Absagen nötig werden können. "Wir müssen immer auf die neuen Regelungen warten", sagt Kerstin Onwuama. Die Volkshochschule Südost verweist die Familien darauf, sich regelmäßig auf ihrer Homepage über mögliche Änderungen zu informieren. In Kirchheim, wo das Programm für die Pfingstferien kurzfristig abgesagt worden war, hat man bereits Ideen für den Notfall. "Wir haben Pfingsten ein digitales Programm angeboten", erzählt Steger. Im Internet habe die Gemeinde gemeinsam mit dem Jugendzentrum täglich neue Beschäftigungsideen für die Kinder und Jugendlichen aufgelistet. Kinder, die sich bereits für das Ferienprogramm angemeldet hatten, bekamen Briefe mit kleinen Aufgaben zugeschickt. "Zum Beispiel waren darin Blumensamen enthalten, die sie aussäen konnten", sagt Carina Steger. Sollte man auch das Sommerferienprogramm kurzfristig absagen müssen, seien ähnliche Aktivitäten eine Option.