In Planegg stehen heuer am ersten Adventswochenende keine Buden

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Planegger Marktplatz fällt auch heuer wieder der Corona-Pandemie zum Opfer. Vereinskoordinator Klaus Waldbart sagt, die "momentane Lage" mache Festivitäten dieser Art sehr schwer - obwohl die Gemeinde Planegg ihre ausdrückliche organisatorische Unterstützung zugesagt hatte.

Der Christkindlmarkt am ersten Adventswochenende war wegen Corona schon im vergangenen Jahr ausgefallen, lediglich ein paar Stände waren in der Bahnhofstraße aufgebaut. Für heuer planten die Vereine, den gesamten Marktplatz einzuzäunen. Das hätte laut Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) den Vorteil gehabt, dass man den Einlass nach den bestehenden Corona-Regeln hätte kontrollieren können: "Wir hatten uns bereit erklärt, die Märkte einzuzäunen und einen Sicherheitsdienst für die Einhaltung der 3G- und 2G-Regeln zu gewährleisten."

Doch etliche Vereine wollten davon nichts wissen, sagt Vereinskoordinator Waldbart: "Die Lage ist einfach zu akut. Am Schluss hätte es dann möglicherweise Vorwürfe gegeben, dass der Markt an steigenden Corona-Zahlen eine Mitschuld trage." Er verweist auf die rote Ampel, deren Regeln nach dem derzeitigen Inzidenz-Stand gelten und die strenge Kontrollen auch im Außenbereich vorsehen. "Wir sitzen ja auch in Buden und da müssen wir uns nach den Hygienevorschriften für Gastronomie richten", sagt Waldbart. Es habe in den vergangenen Tagen "eine zögerliche Haltung der Vereine" gegeben. Als dann auch noch Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz neue Auflagen ankündigten, habe man die Reißleine gezogen. Waldbart verweist auf die Nachbargemeinden Krailling und Stockdorf, deren Märkte ebenfalls abgesagt wurden.

Auch der Martinsrieder Weihnachtsmarkt wird in seiner traditionellen Form nicht stattfinden, heißt es aus dem Planegger Rathaus. Man prüfe aber noch, ob es eine abgespeckte Alternative geben könnte.