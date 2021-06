Von Iris Hilberthund Bernhard Lohr, Grünwald/Haar

Verbindungen ins Rockermilieu und eine Teststation in einer einschlägigen Tabledance-Bar: Einiges, was gerade über den Betreiber der Corona-Teststelle im Haarer Bürgerhaus bekannt wird, passt in die Vorstellung von dubiosen Glücksrittern, die viele in der Branche verorten. Den Haarer Fall hat die Bild -Zeitung nun plakativ ausgebreitet, weil Haars Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) bei der Eröffnung der Teststation auf einem Foto zusammen mit einem Mitglied des Motorrad- und Rockerclubs Hells Angels zu sehen ist, das die Haarer Station führt und unter Bewährung steht. Bisher gab es dort keine offiziellen Beanstandungen. Die Station laufe einwandfrei, heißt es aus dem Rathaus. Doch die Sache mit den Hells Angels fördert in Haar das Vertrauen nicht.