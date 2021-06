Von Iris Hilberth und Bernhard Lohr, Grünwald/Haar

Verbindungen ins Rockermilieu und eine Teststation in einer einschlägigen Tabledance-Bar: Einiges, was gerade über den Betreiber der Corona-Teststelle im Haarer Bürgerhaus bekannt wird, passt in die Vorstellung von dubiosen Glücksrittern, die viele in der Branche verorten.