Mit dem Abflauen der Pandemie besteht immer weniger Bedarf an Schnell- und PCR-Tests. Die einst aus dem Boden geschossenen Stationen werden abgebaut, die Beschäftigten - viele Studenten in Mini-Jobs - nicht mehr gebraucht.

Von Iris Hilberth und Martin Mühlfenzl, Oberschleißheim/Unterhaching

Für die Mitarbeiter von Gerhart Maier wird sich die neue Normalität dadurch ausdrücken, dass sie nicht mehr mit Stäbchen in fremden Nasen herumfuhrwerken müssen, sondern sich künftig wieder ausschließlich um 20 Doppel- und 17 Einzelzimmer kümmern werden - und natürlich um ihre Gäste. Ein Jahr lang hat Maier, der Besitzer des Hotels Blauer Karpfen in Oberschleißheim, in seinem Haus im Auftrag des Gesundheitsamtes eine Corona-Teststation betrieben, doch damit ist am 12. Juni Schluss. "Es läuft einfach nicht mehr und lohnt sich auch nicht mehr", sagt Maier. Wie ihm geht es vielen Betreibern von Corona-Teststationen im Landkreis München. Wegen des Wegfalls nahezu aller Corona-Beschränkungen ist die Nachfrage nach Abstrichen enorm zurückgegangen - und immer mehr Stationen von Unterschleißheim über Unterhaching bis ins Würmtal machen dicht.

Im Mai vergangenen Jahres hatte Maier im Blauen Karpfen seine Teststation aufgemacht. In einem beliebten Hotel, in dem sich in normalen Zeiten viele Geschäftsreisende einquartieren, aber auch Touristen wegen der Nähe zu Schleißheims Schlössern. In der Hochphase, berichtet der Hotelbetreiber, hätten seine Mitarbeiter bis zu 400 Tests am Tag erledigt. Jetzt sind es nur noch um die 20, wenn überhaupt. "Man braucht ja eigentlich nur noch einen, wenn man zu den Angehörigen ins Altenheim oder ins Krankenhaus will", sagt Maier.

Um das Testzentrum überhaupt betreiben zu können, hat Maier eine eigene Firma gegründet. "Wir mussten das Ganze ja aus dem Hotelbetrieb herausnehmen", sagt er. "Wir haben das für den Ort gemacht, auch um zu helfen." Mehr aber noch seinen Mitarbeitern. Denn mit den neuen Aufgaben im Testzentrum hat der Hotelier alle Angestellten halten können. "Das war uns enorm wichtig, das hat auch eine menschliche Komponente", erklärt Maier. Jetzt können sich die Mitarbeiter wieder ihren eigentlichen Aufgaben im Hotel zuwenden.

Wie sehr die Nachfrage nach den kostenlosen Bürgertests nachgelassen hat, zeigen Zahlen des Landratsamtes. Noch im März erfolgten in den kommunalen Testzentren des Landkreises mehr als 40 000 PCR-Tests und mehr als 25 000 Antigen-Schnelltests. Schon im April gingen diese Zahlen rapide zurück auf nur noch etwa 17 800 PCR- und 14 000 Schnelltests. Im Mai flachte die Kurve in der Statistik weiter ab; derzeit finden in den Testzentren nicht einmal mehr 500 Tests am Tag statt. Lediglich etwa 8000 PCR-Tests und etwas mehr als 10 000 Antigen-Schnelltests registrierte das Landratsamt zuletzt. Und so kommt die Behörde auch kaum hinterher zu erfassen, wo Teststellen schließen. Einige beauftragte Teststellen würden derzeit "vorübergehend" schließen, heißt es aus dem Landratsamt. Und zur großen Verwunderung: Es würden aber auch immer wieder vereinzelt Anträge auf die Eröffnung neuer Stationen gestellt.

Detailansicht öffnen Ausgedient: Corona-Teststelle nahe dem S-Bahnhof in Unterhaching. (Foto: Sebastian Gabriel)

Die Johanniter Unfallhilfe hat schon vor einigen Tagen ihre Teststation auf dem Ikea-Parkplatz in Brunnthal dicht gemacht. Zwar herrscht dort stets immenser Publikumsverkehr, aber das Interesse der Menschen gilt wieder mehr schwedischen Fleischbällchen und Möbeln als einem schnellen Corona-Test. Das Equipment und die IT würden die Johanniter aber einlagern, um im Bedarfsfall schnell wieder eine Teststation hochfahren zu können, sagt deren Sprecher Gerhard Bieber. Und die Mitarbeiter? "Es konnten sich eigentlich alle darauf einstellen, dass die Verträge mit dem Ende der Testverordnung auslaufen", sagt Bieber - also der gesetzlichen Grundlage, mit der sowohl der Betrieb als auch die Tests vom Staat finanziert werden. Diese endet am 30. Juni. Zudem, so Bieber, hätten sich in der Station vor allem Studenten etwas dazu verdient und die seien ohnehin flexibler. Ihre Station am Ottobrunner Haidgraben werden die Johanniter aber vorerst weiter betreiben.

Überhaupt hat man den Eindruck, dass es im Landkreis wieder mehr Würstl- als Coronatest-Buden gibt. Auf dem Parkplatz von Pflanzen-Kölle im Unterhachinger Gewerbegebiet, wo kürzlich noch ein riesiges Banner auf die schnellen "Bürger-Tests" hinwies, bekommt man an einem Stand außerhalb des Markes jetzt nur noch eine schnelle Mahlzeit vom Grill. "Die Teststation wurde schon vor einiger Zeit abgebaut", sagt ein Mitarbeiter an der Information. Auch vor dem Schuhhaus Felzmann ist das weiße Zelt verschwunden, an dem man sich viele Monate lange testen lassen konnte. An der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen hingegen gibt es die Einrichtung noch, allerdings sind die Öffnungszeiten inzwischen reduziert worden, auch wartet nur noch ein Mitarbeiter statt wie ursprünglich mal vier auf mögliche Schniefnasen, die eine offizielle Bestätigung ihrer möglichen Virenlast oder besser ein negatives Testergebnis benötigen.

Von ursprünglich 45 Mitarbeitern beschäftigt ein Apotheker gerade noch 14

Das Angebot ebenfalls stark reduziert hat die Katharinen-Apotheke in Unterhaching. Von ursprünglich elf Teststationen betreibt Inhaber Constantin Rau aktuell nur noch drei: in Unterhaching, Grünwald und Oberhaching. Noch gibt es Kundschaft, "doch die Gründe, warum die Leute zu uns kommen, sind andere als zuvor", sagt Rau. Um festzustellen, ob man an Corona erkrankt sei, würde sich kaum noch jemand testen lassen, "hauptsächlich geht es um Besuche im Krankenhaus, einen OP-Termin oder um das Treffen mit Angehörigen", so der Apotheker. Eine Testpflicht besteht schließlich nur noch bei einem Besuch von Kliniken und Pflegeheimen. Von ursprünglich 45 Mitarbeitern beschäftigt Rau daher derzeit nur noch 14 mit dem Testen. Geöffnet ist weiterhin noch sieben Tage die Woche, doch Ende des Monats, wenn die vom Bund bezahlten Bürgertests auslaufen, werde er sich überlegen müssen, ob sich das noch weiter rentiere.

Beschäftigt hat Rau in seinen Test-Stationen überwiegend Mini-Jobber auf 450-Euro-Basis, "hauptsächlich Studenten, die zuvor im Home-Office gelernt haben und jetzt an die Uni zurückgekehrt sind", sagt er. Die meisten seien aus dem medizinischen oder pharmazeutischen Bereich gekommen. Dass also viele aus der Gastronomie in die Testbunden gewechselt haben und jetzt möglicherweise wieder im Biergarten anheuern, kann Rau nicht bestätigen. "Höchstens ein oder zwei Personen waren das", sagt er. Mit dem medizinischen Personal sei die Schulung durch die Vorerfahrung ja auch viel einfacher gewesen. Auch die Agentur für Arbeit hat keine Kenntnis von solchen Job-Wechseln. "Da es sich hauptsächlich um 450-Euro-Jobs handelt, erfahren wir davon nichts", sagt eine Sprecherin.