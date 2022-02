Die Johanniter Unfallhilfe im Landkreis München hat ihr Testangebot in den beiden Testzentren am Phönixbad in Ottobrunn und bei Ikea in Brunnthal erweitert. Dort werden nun auch Lollitests für Kinder sowie Tests mit "ausgesprochen hoher Sensitivität" angeboten, wie es von den Johannitern heißt. Es gehe darum, ein möglichst aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, sagt Florian Weber, Leiter der Johanniter-Testzentren im Landkreis. "Daher setzen wir in unseren beiden Testzentren ab sofort den Test von Guandong Longsee Biomedical ein, der bei einer Untersuchung des Paul-Ehrlich-Instituts mit einer hundertprozentigen Sensitivität bei hoher, mittlerer und niedriger Virenlast herausragend gut abgeschnitten hat." Zudem werden für Kinder bis zehn Jahren Lollitests anstelle von Abstrichen im Rachen angeboten. Die Tests sind kostenlos. Das Testzentrum am Haidgraben in Ottobrunn ist täglich von 8 bis 21 Uhr geöffnet, bei Ikea von Montag bis Samstag jeweils von 8.30 bis 19.30 Uhr. Anmeldungen sind unter www.schnelltest-phoenix.de und www.schnelltest-brunnthal.de möglich.