Vor der Corona-Teststation am Ottobrunner Phönixbad bildeten sich am Wochenende lange Schlangen. Seit Tagen nimmt die Nachfrage nach Tests im Landkreis deutlich zu.

Von Martin Mühlfenzl und Yannik Schuster, Ottobrunn/Haar

Seit Mitte vergangener Woche erleben die Corona-Teststationen im Landkreis einen regelrechten Ansturm. Am vergangenen Wochenende bildeten sich etwa vor dem landkreiseigenen Impf- und Testzentrum in Haar sowie an den Teststationen der Malteser bei Ikea in Brunnthal und am Ottobrunn Phönixbad lange Schlangen von Testwilligen. "Wir stellen fest, dass sich seit Mittwoch sehr viel mehr Menschen testen lassen wollen", sagt Gerhard Bieber von der Johanniter Unfallhilfe München-Land. Die Johanniter sind momentan zusätzlich damit beschäftigt, das Impfzentrum am Oberhachinger Keltenring wieder hochzufahren, das am Mittwoch, 1. Dezember, wieder in Betrieb gehen soll. "Aber momentan ist es die stark steigende Testbereitschaft, die uns deutlich mehr Arbeit beschert", sagt Bieber.

Der sprunghafte Anstieg an Antigenschnelltests lässt sich mit Zahlen belegen. Am vergangenen Freitag wurden im Testzentrum der Johanniter am Phönixbad Ottobrunn etwa 500 Tests vorgenommen - eine Woche zuvor waren es lediglich 70. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Station in Brunnthal: Dort waren es Freitag vor einer Woche 40, sieben Tage später bereits nahezu 380. Es seien vor allem die strikteren Zugangsregelungen 2 G sowie 2 G plus, sagt Bieber. Also Zutritt nur noch für Geimpfte und Genesene sowie im Fall 2 G plus zusätzlich mit einem negativen Test. Hinzu kämen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, aber einen Test benötigen, so Bieber.

In Ottobrunn sind die Johanniter dazu übergegangen, die Menschen durch zwei Straßen zu führen, berichtet Bieber: eine für die mit Anmeldung, eine zweite für Menschen, die keinen Termin gebucht haben. "Anders können wir das momentan nicht mehr organisieren, es kommen einfach zu viele", sagt der Johanniter. Es gebe derzeit sogar Überlegungen, Tests nur noch nach Terminvergabe vorzunehmen, denn auch die Mitarbeiter seien am Anschlag.

"Das Personal arbeitet jetzt schon länger, als es sollte."

"Der Andrang ist sehr groß. Gefühlt wird es jeden Tag mehr", sagt auch Therese Rosche, Schichtleiterin im Testzentrum Haar. Aufgrund der großen Nachfrage nach Tests ist man hier wieder auf eine Terminpflicht umgestiegen. Wer sich anmeldet, kommt früher oder später auch an die Reihe. Weggeschickt wird nur, wer sich nicht an Mindestabstände hält. Sorgen bereitet Rosche vor allem die Personalsituation: "Das Personal arbeitet jetzt schon länger, als es sollte."

An einer kleineren Teststation habe man am vergangenen Tag 560 Testungen vorgenommen. An den Außenstellen werde man daher aktuell von Kräften des Roten Kreuzes, der Johanniter und des Technischen Hilfswerks unterstützt. Zudem sei eine zeitnahe Aufstockung des Personals in Planung, so die Schichtleiterin. Den gestiegenen Andrang führt sie vor allem auf zwei Faktoren zurück: die Angst vor neuen Virusvarianten, die viele Menschen umtreibe, sowie den zunehmenden Druck, sich regelmäßig testen zu lassen, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.

Detailansicht öffnen Vor dem Haarer Impfzentrum musste die Polizei am Wochenende den Verkehr regeln, weil der Andrang vor allem auf Tests so groß war. (Foto: Claus Schunk)

Auch der Ismaninger Apotheker Peter Aurnhammer hat seit den neuesten Corona-Verordnungen des Freistaats eine erhöhte Nachfrage nach Tests festgestellt: "Der Andrang hat sich extrem gesteigert." An seinen beiden Apotheken erfolgten täglich etwa 100 Tests. "Wir arbeiten alle an unserer Kapazitätsgrenze", sagt Aurnhammer. Für einen Test in seinen Apotheken ist ein Termin notwendig. Er versuche zwar, allen Anfragen gerecht zu werden, Buchungen zu bestimmten Zeiten seien aber schlicht nicht möglich. Einige Kunden habe er sogar schon abweisen müssen.

Laut Johanniter-Sprecher Bieber ist es derzeit sehr schwer absehbar, wie sich die Situation in den Testzentren entwickelt. Der Hilfsdienst habe in den vergangenen Tagen noch einmal personell aufgerüstet. Die verschärften Maßnahmen gelten zunächst bis 15. Dezember. Was danach kommt, weiß niemand.