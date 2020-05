69 Menschen aus dem Landkreis sind bisher an einer Covid-19-Infektion verstorben

Im Landkreis München ist ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Ein Mann Ende 40 starb Angaben des Landratsamtes zufolge an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Damit liegt die Zahl der am Coronavirus Verstorbenen im Landkreis mittlerweile bei 69 Menschen (Stand: Freitagmittag). Es kommen dieser Tage immer mehr Fälle hinzu, da bei Verstorbenen zeitverzögert geklärt werden muss, was die tatsächliche Todesursache gewesen ist.

Seit Donnerstag sind zwei bestätigte Infektionen hinzugekommen. Aktuell sind 68 Menschen erkrankt. Die Gesamtzahl der dokumentierten Infektionen seit dem 4. Februar liegt bei 1389. Insgesamt 1252 Menschen gelten als statistisch wieder genesen. Das heißt, der Beginn ihrer Quarantäne liegt zwei Wochen oder länger zurück. Die tatsächliche Krankheitsdauer variiert, daher kann es Fälle geben, bei denen Infizierte nach Ablauf der zwei Wochen Symptome haben, andere Erkrankte sind bereits nach wenigen Tagen wieder gesund. In der Altersgruppe der unter Fünfjährigen gibt es seit 4. Februar 17 bestätigte Infektionen, bei den Fünf- bis 14-Jährigen sind es 47 Infizierte und bei den 15- bis 34-Jährigen 334. In der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen gibt es mit 597 dokumentierten Erkrankungen die allermeisten, bei den 60- bis 79- Jährigen sind es 215 Infizierte und bei den noch älteren 179 Erkrankungen.

Die Fallzahlen aufgeschlüsselt nach den 29 Städten und Gemeinden (seit 4. Februar): Aschheim 32, Aying 26, Baierbrunn 14, Brunnthal 14, Feldkirchen 16, Garching 71, Gräfelfing 52, Grasbrunn 13, Grünwald 60, Haar 79, Hohenbrunn 28, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 28, Ismaning 85, Kirchheim 45, Neubiberg 45, Neuried 24, Oberhaching 71, Oberschleißheim 38, Ottobrunn 67, Planegg 86, Pullach 36, Putzbrunn 14, Sauerlach 17, Schäftlarn 18, Straßlach-Dingharting 11, Taufkirchen 68, Unterföhring 33, Unterhaching 162, Unterschleißheim 136.