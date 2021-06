Schritt für Schritt kehrt im Landkreis das alte Leben zurück. So kann jeder von Samstag an wieder überall auf Straßen und Plätzen ein Bier aufmachen oder einen Cocktail trinken. Das Landratsamt hat am Freitag angesichts gesunkener Inzidenzen das Alkoholverbot im öffentlichen Raum vorzeitig vollends aufgehoben. Es hatte ohnehin zuletzt nur noch in Ottobrunn an einigen ausgewählten Orten gegolten; so am Bahnhofsplatz, am Denkmalplatz, am Rathausplatz und im Rosengarten. Nun hat man im Rathaus Ottobrunn offenbar eingesehen, dass das jetzt auch nicht mehr sein muss. Denn das Landratsamt hat die Verfügungen, im öffentlichen Raum aus Gründen des Infektionsschutzes etwa Schutzmasken zu tragen oder eben keinen Alkohol zu konsumieren, stets auf Empfehlung der Kommunen ausgestaltet. Im Januar bestand noch auf 22 Plätzen in fünf Kommunen ein Alkoholverbot: in Grasbrunn, Haar, Planegg, Unterhaching und auch Ottobrunn.

Die Impfkampagne im Landkreis schreitet derweil voran. Stand Freitag haben 41,7 Prozent der Menschen im Landkreis bezogen auf die Gesamtbevölkerung eine Erstimpfung erhalten, das waren in Zahlen exakt 146 020 Menschen. 23,5 Prozent besitzen bereits den vollständigen Schutz gegen das Coronavirus, 82 273 Menschen wurden dementsprechend bereits zwei mal immunisiert. Insgesamt wurden bisher 228 293 Impfungen im Landkreis verabreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Donnerstag leicht an und lag am Freitag bei 14,6, allerdings vermeldete das Landratsamt am Freitag lediglich sieben Neuinfektionen.