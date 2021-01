Das Landratsamt meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Eine Frau Ende 90, die zuletzt in einem Pflegeheim im Landkreis gewohnt hatte, starb nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus. Insgesamt sind damit 144 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen erhöhte sich nach Angaben des Landratsamtes von Samstag- bis Sonntagnachmittag um 36. Allein zehn der Neuinfizierten stammen aus Unterschleißheim. Nach Angaben einer Landratsamt-Sprecherin handelt es sich nicht um einen Hotspot, sondern um unabhängige Fälle, auch wenn einzelne Infektionen in Pflegeeinrichtungen zu verzeichnen seien. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Februar steigt auf 9096, 494 Patienten gelten als aktuell infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pendelt derzeit um die Marke von 150. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Sonntag wurde zuletzt binnen einer Woche bei 156,4 von 100 000 Einwohnern eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Am Samstag lag dieser Wert bei 141,2, am Freitag bei 162,4. Allerdings weist das RKI darauf hin, dass die Infektionszahlen wegen der geringeren Zahl an Tests während der Feiertage nur begrenzten Aussagewert haben.