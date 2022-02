Von Annette Jäger, Gräfelfing

Zukunftsängste, besorgniserregender Medienkonsum und eine Lernmotivation, die einen Tiefpunkt erreicht hat - das ist die Bilanz von Sozialpädagogen des Kreisjugendrings München-Land (KJR), die auf dem Gräfelfinger Schulcampus in der Schülerbetreuung aktiv sind. Die Pandemie hat den Schülern teilweise massiv psychisch zugesetzt, diesen Eindruck teilten Kollegen in anderen Landkreisgemeinden, sagt Sabine Kraus vom KJR. Auch das Sozialverhalten der Schüler und die Klassengemeinschaft hätten gelitten. Diejenigen, die zuhause wenig oder gar keine schulische Förderung erlebten, seien die Verlierer der Pandemie. "Die soziale Schere ist im Spagat", sagt Juliane Kammerl vom KJR, zuständig für Jugendsozialarbeit an der Mittelschule in Lochham.

"Die Einzelfallberatung ist exponentiell nach oben explodiert", sagt Juliane Kammerl über ihre Arbeit in Lochham. Eigentlich biete sie viele Schülerprojekte an zum Thema Sucht, Sexualaufklärung, Klassenzusammenhalt oder Zivilcourage. Doch dafür sei gerade keine Zeit. Individuelle Probleme der Kinder und Jugendlichen drängten in den Vordergrund, "ich bin eigentlich nur mit dem Feuerlöscher in der Schule unterwegs". Viele Schülerinnen und Schüler hätten infolge der Pandemie große soziale und psychische Probleme entwickelt, von depressiven Verstimmungen und Depressionen bis hin zu Schul- und Zukunftsängsten.

Die Hälfte der Schüler werde den Quali nicht schaffen, schätzt die Pädagogin

Vor allem der Medienkonsum sei Thema Nummer eins. Der Konsum habe sich in der Pandemie noch einmal verstärkt, die Kinder seien mit der Mediennutzung oft alleine, gerade wenn die Eltern viel beschäftigt seien. "Die Schüler sind zum Teil bis 3 oder 4 Uhr morgens online", sagt Kammerl. Die Krux: In der Pandemie sei das Handy auch gleichzeitig die Rettung gewesen, um überhaupt in Kontakt mit anderen zu bleiben.

Auch im schulischen Alltag seien die Auswirkungen monatelangen Homeschoolings spürbar. "Das Sozialverhalten hat gelitten", sagt Sabine Kraus vom KJR, die für die Mittags- und Nachmittagsbetreuungsangebote an den Gräfelfinger Schulen zuständig ist. Still sitzen, sich gegenseitig ausreden lassen, sich respektvoll und tolerant zu verhalten, all das müsse oftmals neu gelernt werden. Gerade bei Schülern, die während der Pandemie einen Schulwechsel erlebt hätten, fehle noch immer ein Gefühl von Klassengemeinschaft. Die Kinder müssten sich im Schulalltag erstmals zurecht finden. "Die sind noch gar nicht richtig angekommen", sagt Kraus. Das treffe vor allem auf Zweitklässler zu, aber auch auf Sechstklässler. Alles, was die Klassengemeinschaft stärken würde - gemeinsame Feste, Tutorenbetreuung oder Projektarbeit - könne gerade nicht stattfinden. "Schule ist reiner Lernraum geworden."

Gerade Mädchen mit Migrationshintergrund sähen keinen Grund zu lernen. Sie heirateten ja ohnehin

Einige Schüler, die ihre Beratung suchen, haben Ängste entwickelt, beobachtet Juliane Kammerl. Sie hätten Sorge, sich anzustecken, andere zu infizieren und dann "schuld" zu sein. Andere haben große Zukunftsängste und wüssten nicht, wozu sie sich überhaupt anstrengen sollten. Die Lernmotivation sei insgesamt "im Keller". Das bestätigt Sabine Kraus: "Die Motivation für alles ist auf einem Tiefpunkt." Mehr als die Hälfte der Schüler werde den Quali nicht schaffen, meint Kollegin Kammerl. Es seien auch Mädchen mit Migrationshintergrund aus sehr traditionellen und religiösen Familien darunter, die keinen Sinn im Lernen sähen, weil sie ohnehin verheiratet würden und dann ein traditionelles Rollenmodell lebten. Es wäre wichtig, hier Projekte anzubieten, die solchen Vorstellungen entgegenwirken. Dafür fehle es aber an Personal. "Ich bin alleine hier."