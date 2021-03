Von Iris Hilberth, Landkreis

Der Inzidenzwert nähert sich auch im Landkreis München stetig der 100er Marke. Zu Beginn der Woche lag er noch knapp unter 80, am Dienstagmorgen veröffentlichte das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 82,5. So viele Menschen pro 100 000 Einwohner haben sich nachweislich in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis mit Corona infiziert.

Weiterhin befinden sich die Neuansteckungen mit dem Corona-Virus im zweistelligen Bereich. Am Dienstagnachmittag meldete das Landratsamt 33 weitere Infektionsfälle in den vergangenen 24 Stunden, die meisten davon in Unterschleißheim (acht). Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 11 965.

Nach der Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), nach Ostern in jedem Landkreis Schnellteststraßen aufzubauen, ist man im Landratsamt froh, von Beginn an - zusätzlich zum zentralen Testzentrum in Haar - auf eine vielfältige dezentrale Teststruktur gesetzt zu haben, die kontinuierlich ausgeweitet werde. Wie die Behörde auf SZ-Anfrage mitteilt, soll den Bürgern ein möglichst niederschwelliges Angebot gemacht werden. "Daher ist es uns besonders wichtig, mit dem Testangeboten stark in die Fläche zu gehen", so Landratsamtssprecherin Christine Spiegel. Ein besonderes Augenmerk lege man im Landkreis auch auf eine entsprechende Softwareausstattung, so dass Testzertifikate unmittelbar als elektronischer Nachweis für eine mögliche Zugangsberechtigung genutzt werden könnten.

Derzeit steht das Landratsamt eigenen Angaben zufolge sowohl mit Kommunen, Apotheken, als auch mit privaten Anbietern, die Test in großem Umfang anbieten können, in Kontakt. Es spiele dabei eine untergeordnete Rolle, in welcher Form diese Testzentren organisiert sind, also als Schnellteststraße oder als herkömmliches Testzentrum, so Spiegel. Wichtig sei, dass Tests schnell und effizient vorgenommen werden können.