Im Landkreis München gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei den Verstorbenen handelt es sich um zwei Männer Ende 70 und Anfang 80, die zum Teil erhebliche Vorerkrankungen hatten. Einer der beiden starb im Krankenhaus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle auf 135. Zudem meldete das Landratsamt am Donnerstag 130 bestätigte Neuansteckungen mit dem Virus innerhalb von 24 Stunden, das ist einer der höchsten je gezählten Werte für den Landkreis.

Alleine 21 neue Fälle wurden aus Taufkirchen gemeldet, je neun sind es in Haar, Neubiberg, Ottobrunn und Unterschleißheim, acht entfallen auf Unterhaching und sieben auf Pullach. Aktuell sind laut Behörden 616 Menschen infiziert. Die Gesamtzahl der dokumentierten Ansteckungen erhöhte sich auf 7390, die der statistisch Genesenen auf 6637. Im Landkreis leben mehr als 350 000 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis München war indes am Donnerstagmorgen leicht gesunken. Der Wert ging von 156,9 am Mittwoch auf 149,2 zurück. Damit entwickelt sich die Lage im Landkreis etwas besser als in München, wo am Donnerstag ein Wert von 250,3 Neuansteckungen je 100 000 Einwohner verzeichnet wurde; im Nachbarlandkreis Ebersberg liegt die Inzidenz bei 273,6.

Unterdessen steht der Standort für das dritte Impfzentrum im Landkreis fest: Die Johanniter-Unfallhilfe wird in einer angemieteten Gewerbeimmobilie in Oberhaching, am Kolpingring 16, dieses Zentrum betreiben. Bis zu 350 Impfungen am Tag sollen hier künftig vorgenommen werden können. Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU) sagte am Mittwochabend im Gemeinderat: "Ich kann nur jedem raten, dass er die Chance wahrnimmt." Man müsse auch Vertrauen haben, dass das funktioniert, "es wird keinen anderen Weg geben".