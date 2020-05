Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis München liegt möglicherweise deutlich höher, als vom Landratsamt angegeben: Während das örtliche Gesundheitsamt seit dem 20. April offiziell nur 23 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet, listet das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit aktuell insgesamt 44 Tote für den Kreis München auf. Vermutlich sind in dieser Zahl auch die zahlreichen Todesfälle in Senioreneinrichtungen wie Planegg und Unterhaching aufgeführt, über die schon berichtet wurde. Allein im Unterhachinger Altenheim St. Katharina Labouré sind mittlerweile 18 Bewohner mit Covid-19 gestorben, wie die Leitung im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern am Dienstag mitteilte. Im evangelischen Alten- und Pflegeheim der Inneren Mission in Planegg sind vier Bewohner am Coronavirus gestorben.

Nach Angaben des Landesamtes werden in seiner Statistik Personen als Todesfälle gezählt, die mit und an Sars-CoV-2 gestorben sind, sowie Infizierte, bei denen die Todesursache unbekannt ist. Mit Sars-CoV-2 gestorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen gestorben ist, aber auch ein positiver Befund auf Sars-CoV-2 vorlag. An Sars-CoV-2 gestorben bedeutet, dass der Patient der gemeldeten Krankheit erlegen ist.

Informationen zur Todesursache bei gemeldeten Sars-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 92 Prozent der Fälle vor, von denen wiederum etwa 92 Prozent an Covid-19 und acht Prozent an einer anderen Ursache gestorben sind, wie das Landesamt für Gesundheit mitteilt. In seiner Statistik seien ausschließlich Fälle aufgelistet, die ihm über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt worden seien, heißt es auf der Homepage. Warum die Zahlen für den Landkreis München derart voneinander abweichen, ist vor diesem Hintergrund besonders unklar.

Unterdessen sinkt die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis: Von Dienstag auf Mittwoch sind laut Kreisbehörde nur fünf bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Damit gibt es aktuell insgesamt 1329 bestätigte Fälle, davon gelten 137 als aktuell infiziert und 1169 Personen als statistisch genesen (Stand: Mittwochmittag). Bei den unter Vierjährigen sind 17 Kinder infiziert, bei den bis 14-Jährigen werden 44 Fälle gemeldet, in der Altersgruppe bis 34 Jahre gibt es 321 bestätigte Fälle, bei den bis 59-Jährigen 578, bei den bis 79-Jährigen 198 und bei den noch Älteren 171.

Die Fallzahlen aufgeschlüsselt nach Städten und Gemeinden: Aschheim 33, Aying 26, Baierbrunn 13, Brunnthal 14, Feldkirchen 13, Garching 72, Gräfelfing 50, Grasbrunn 12, Grünwald 59, Haar 77, Hohenbrunn 25, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 26, Ismaning 85, Kirchheim 43, Neubiberg 41, Neuried 22, Oberhaching 62, Oberschleißheim 38, Ottobrunn 65, Planegg 85, Pullach 36, Putzbrunn 15, Sauerlach 17, Schäftlarn 19, Straßlach-Dingharting 11, Taufkirchen 63, Unterföhring 33, Unterhaching 154, Unterschleißheim 120