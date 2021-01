Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis München schwankt erheblich. Nachdem dem Gesundheitsamt am Samstag nur 23 neue Fälle einer Infektion mit dem Virus bestätigt wurden - nach 26 am Freitag - meldete die Behörde am Sonntag einen sprunghaften Anstieg: So kamen von Samstagmittag bis Sonntagmittag 52 Neuinfektionen hinzu. Damit gibt es seit dem ersten Fall am 4. Februar 2020 insgesamt 10 440 bestätigte Infektionen im Landkreis. Aktuell sind 337 Personen infiziert.

Auch die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung nimmt weiter zu. Am Wochenende registrierten Gesundheitsamt und Landratsamt sechs weitere Todesfälle. Bei den Toten handelt es sich um Frauen und Männer zwischen Ende 70 und Mitte 90. Die meisten von ihnen starben in Krankenhäusern. Die Gesamtzahl der Verstorbenen seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Landkreis München erhöht sich damit auf 175.

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz ist am Sonntag wieder gestiegen. Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) den wichtigen Wert am Samstagmorgen mit 65,3 angegeben hatte, errechnete das Gesundheitsamt am Sonntagnachmittag einen Wert von 78,18. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den zurückliegenden sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.