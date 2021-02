Es war nur eine kurze Entwarnung: Am Freitag und Samstag war die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner pro Woche erstmals seit Monaten unter den wichtigen Grenzwert von 35 gefallen, ab dem Lockerungen des Lockdowns möglich sind; am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 41,1 schon wieder darüber. Aktuell sind nach den Daten des Gesundheitsamts 179 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, über das Wochenende waren 44 Neuinfektionen hinzugekommen. Damit haben sich laut Landratsamt im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr 10 964 Menschen nachgewiesenermaßen mit dem Coronavirus angesteckt; das Robert-Koch-Institut führt in seiner Datenbank sogar 11 092 Fälle.

Die Zahl der Infektionen durch mutierte Coronaviren nimmt unterdessen weiter zu: Waren Ende voriger Woche erst 37 Fälle bekannt, in denen der dringende oder gar bestätigte Verdacht auf Vorliegen einer Infektion mit einer gefährlicheren Virus-Mutante besteht, so erhöhte sich diese Zahl bis Sonntagnachmittag auf 69. Diese Zahl bezieht sich auf sämtliche Infektionen seit 1. Februar. Seither werden Labordiagnosen laut Landratsamt routinemäßig auf Mutationsverdacht untersucht.

Auch die Impfungen schreiten voran. Mittlerweile erhielten laut Landratsamt 13 905 Einwohner eine Schutzimpfung, 9235 von ihnen auch die Zweitimpfung für einen vollständigen Impfschutz. Insgesamt wurden somit 23 140 Impfdosen verabreicht. Bei mehr als 360 000 Einwohnern entspricht das 3,8 Prozent der Bevölkerung.