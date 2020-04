Es wäre sicher wieder ein tolles Fest geworden. Die Band Blechblos'n hätte zum Auftakt im Festzelt gespielt, das Markus Gastberger, der Pächter vom Augustinerbräu in Garching, in diesem Jahr betrieben hätte. Die Bummelbahn hätte die Leute wieder zum Fest gebracht, es hätte eine Weinbar und eine Almhütte geben sollen, viel Musik, auch für junge Leute, viele Vereinsaktionen, und wie immer einen Festzug und das Straßenfest. Aber in diesem Jahr wird es keine Garchinger Bürgerwoche geben. Die Stadt hat das Fest, das Anfang Juli stattfinden sollte, am Donnerstag abgesagt. Wegen der Corona-Krise. "Da muss man nicht rumeiern", sagt Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) über die Absage, die Menschen erwarteten, "dass wir den Weg konsequent genauso gehen". Auch in anderen Nordkommunen laufen Überlegungen, ob die geplanten Feste im Sommer stattfinden werden.

Erst vor Kurzem hatte Kulturreferent Thomas Gotterbarm das Programm für die diesjährige Garchinger Bürgerwoche vorgestellt, mit etlichen Neuerungen. Aber daraus wird nun nichts. "Das ist die logische Konsequenz aus den Maßnahmen, die bisher ergriffen worden sind", sagt Bürgermeister Gruchmann. "Ich kann jedenfalls nicht guten Gewissens einen Garchinger Seniorennachmittag mit 1000 Leuten im Bierzelt veranstalten." Und gebührender Abstand, wie er derzeit gefordert werde, sei in einem Bierzelt schwer umzusetzen, da es da auch um die Wirtschaftlichkeit einer solchen Veranstaltung gehe.

Die Absage falle der Stadt schwer, weil sich viele schon auf das traditionsreiche Fest gefreut hätten, aber Gruchmann ist überzeugt, das Richtige zu tun: "Jetzt ist es Zeit, Vernunft walten zu lassen." Womöglich, so sagt Gruchmann, wenn es sich bis dahin ergeben sollte, werde es vielleicht eine kleinere Version der Bürgerwoche geben, beispielsweise lediglich ein Straßenfest, allerdings nur, wenn es von offizieller Seite freigegeben würde, betont der Bürgermeister.

Im Gegensatz zu Garching steht in anderen Kommunen noch nicht genau fest, wie mit den kommenden Volksfesten verfahren werden soll. In Unterföhring beispielsweise sagt Pressesprecherin Kerstin Bühring, man sei "noch in der Entscheidungsfindungsphase", ob und wie das Bürgerfest Unterföhring Ende Juni stattfinden kann. In Unterschleißheim geht es um das Lohhofer Volksfest, das damit wirbt, das größte im Landkreis zu sein. Es findet traditionell über Pfingsten statt. "Wir haben noch keine endgültige Entscheidung getroffen", sagt Bürgermeister Christoph Böck (SPD). Vermutlich jedoch werde das Fest "nicht in der gleichen Form stattfinden wie gewohnt, sondern in kleinerer Form". Es sei abzuwarten, wie es mit den Vorgaben in der Corona-Krise weitergehe, aber selbst, wenn die Ausgangsbeschränkungen gelockert würden, halte er es für unwahrscheinlich, dass es ein Fest mit Bierzelt geben werde, sagt Böck. Dennoch werde die Stadt versuchen, "dass trotzdem ein Volksfest stattfinden wird". Eine endgültige Entscheidung werde aber erst Ende April getroffen.

Ähnlich sieht es auch Albert Ostler, Vorsitzender der Keferloher Freunde, die den Keferloher Montag in Grasbrunn im September organisieren. Dieses Landwirtschaftsfest wirbt damit, dass es dieses Fest schon seit mehr als 1000 Jahren gibt. "Wir warten noch ab, was in der nächsten Zeit passiert." Eine Entscheidung werde erst im Mai oder Juni getroffen. Vielleicht zur selben Zeit, da der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) verkünden will, ob die Wiesn in diesem Jahr stattfindet oder nicht. Vieles bleibt momentan im Ungewissen, das Coronavirus wird jedoch das öffentliche Leben sicher noch auf absehbare Zeit weiter beeinflussen.