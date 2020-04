Bald haben im Landkreis München tausend Patienten die Infektion mit dem Coronavirus überstanden. Am Dienstag meldete das Landratsamt, dass mittlerweile 958 Personen als statistisch genesen gelten. Darin enthalten sind allerdings alle Infizierten, bei denen der Beginn der Quarantäne 14 Tage oder länger zurückliegt. Die tatsächliche Krankheitsdauer variiert. Es sind jedoch auch wieder 18 weitere Fälle einer Infektion dazugekommen. Damit gibt es mittlerweile 1188 nachgewiesene Infektionen (Stand: Dienstag, 12 Uhr). Die Zahl der bestätigten Todesfälle liegt offiziell weiterhin bei 23.

Insgesamt sind wohl inzwischen mehr Menschen im Landkreis München an Covid-19 gestorben. Allein im stark von Infektionen betroffenen Alten- und Pflegeheim St. Katharina Labouré in Unterhaching sind seit Auftreten des ersten Verdachtsfalls vor zweieinhalb Wochen mittlerweile 14 infizierte Bewohner gestorben, wie die Einrichtung mitteilt. Sie waren im Alter zwischen 79 und 99 Jahren und hatten nach Auskunft des Pflegeheims bereits vor Corona starke gesundheitliche Einschränkungen. Das Seniorenheim habe alle positiv getesteten Bewohner - aktuell seien es 20 - auf zwei Isolierstationen im Erdgeschoss zusammengefasst, wo sie, streng abgetrennt von den anderen Wohnbereichen, mit hohem Schutzaufwand versorgt würden. Auch 34 Mitarbeiter der Einrichtung hatten sich angesteckt und können erst nach zwei Wochen häuslicher Quarantäne und zweimaliger negativer Testung nach und nach wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Die Testung aller Mitarbeiter soll künftig ein Mal pro Woche erfolgen, teilt das Heim mit. Außerdem erhielten sie weiterhin regelmäßige Hygieneschulungen.

Dass die aktuellen Todesfälle nicht immer gleich in der Statistik des Landratsamts auftauchen, sieht man in der Behörde auch kritisch, dies sei aber der Verzögerung durch den Ablauf einer solchen Meldung geschuldet. Auch sei es oft schwierig festzustellen, ob ein Patient mit vielen verschiedenen Krankheiten tatsächlich an Covid-19 gestorben sei.

Bei den Kindern im Landkreis stagniert die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus. Seit Tagen sind sowohl bei den Jüngsten als auch in der nächsten Altersgruppe keine neuen Fälle dazugekommen. Das gilt auch für die jüngsten Zahlen, die das Landratsamt seit Montag erhoben hat. Bei den Null- bis Vierjährigen gibt es weiterhin 13, bei den Fünf- bis 14-Jährigen 39 Fälle. In der Behörde geht man davon aus, dass die Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen dazu beigetragen hat. Die insgesamt 18 neuen Fälle im Landkreis teilen sich auf Patienten über 14 Jahre auf. Die am meisten betroffene Altersklasse sind weiterhin die 35- bis 59-Jährigen mit 536 Infizierten.

Die Fälle in den Kommunen: Aschheim 29, Aying 26, Baierbrunn 13, Brunnthal 14, Feldkirchen 12, Garching 70, Gräfelfing 46, Grasbrunn 10, Grünwald 56, Haar 65, Hohenbrunn 22, Höhenkirchen-Siegertsbrunn 24, Ismaning 76, Kirchheim 41, Neubiberg 41, Neuried 22, Oberhaching 55, Oberschleißheim 34, Ottobrunn 55, Planegg 77, Pullach 35, Putzbrunn 14, Sauerlach 17, Schäftlarn 18, Straßlach-Dingharting 10, Taufkirchen 54, Unterföhring 30, Unterhaching 137, Unterschleißheim 85