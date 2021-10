Von Lars Brunckhorst, Landkreis

Es ist ein diffuses Bild, das aktuell von der Pandemie im Landkreis München zu zeichnen ist: Da ist auf der einen Seite die stark steigende Sieben-Tage-Inzidenz - von 99,5 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner vor einer Woche auf aktuell 147,0. Auf der anderen Seite sind nur noch an zwei Schulen Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne: dem Gymnasium in Kirchheim sowie der Fach- und Berufsoberschule in Unterschleißheim; Grund- und Mittelschulen sind gar nicht betroffen. Anfang der Woche waren noch Schüler aus 14 Einrichtungen in häuslicher Quarantäne. Gleichzeitig aber hat die Gemeinde Planegg am Donnerstag vorsorglich ihre Kindergärten bis nach Allerheiligen geschlossen, nachdem dort vier Infektionsfälle bestätigt worden waren.

Verschärft sich also gegenwärtig die Corona-Lage im Landkreis wieder, kommt gar die vierte Welle oder ist die Situation gerade noch beherrschbar? Die Antwort darauf fällt unterschiedlich aus, je nachdem welche Perspektive man einnimmt. Auf der einen Seite sind seit einer Woche 599 Neuinfektionen hinzu gekommen, aktuell sind damit 1008 Menschen im Landkreis corona-positiv. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es 539 und die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 127. Jetzt beträgt die Inzidenz 147,0, ein fast stetiger Anstieg seit Freitag voriger Woche. In Bayern liegt sie im Durchschnitt sogar bei 221,9, den höchsten Wert hat Mühldorf mit 644,7. Deutschlandweit beträgt die Inzidenz aktuell 139,2.

Wäre die Sieben-Tage-Inzidenz noch ausschlaggebend für Beschränkungen des öffentlichen Lebens wie voriges Jahr, wäre nicht nur der Landkreis wieder in einem Lockdown mit geschlossenen Geschäften, Lokalen, Freizeiteinrichtungen. Mittlerweile gilt aber die Krankenhausampel als entscheidendes Kriterium und die steht weiter auf Grün: In den Münchner Kliniken - im Landkreis gibt es keine - lagen Ende der Woche 368 Covid-Patienten auf Intensivstationen; erst ab 600 würde die Ampel auf Rot springen. Zugleich sind in der vergangenen Woche 455 Infizierte neu in den Münchner Krankenhäusern eingeliefert worden. Ab 1200 Neuaufnahmen in sieben Tage springt die Ampel auf Gelb. So gesehen ist also - noch - alles im grünen Bereich. Gleichwohl haben die Landräte bei ihrer Tagung am Donnerstag in Dachau schärfere, auch regionale Maßnahmen gefordert.

Und noch eine Zahl weist darauf hin, dass die Bekämpfung der Pandemie auf der Stelle tritt: In der vergangenen Woche wurden im Landkreis nur 2221 Menschen das zweite Mal gegen Covid immunisiert. Die Impfquote liegt damit bei etwa 70 Prozent.