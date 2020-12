Die Lage bleibt am Wochenende im Landkreis angespannt. Der Inzidenzwert steigt. Die FDP fordert kostenlose Schnelltests an Heimen

Von Bernhard Lohr, Landkreis

Das Landratsamt hat am Wochenende für den Landkreis München drei weitere Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Es handelt sich um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen Mitte 60 und Ende 90. Alle drei Personen starben im Krankenhaus. Bei den Patienten waren diverse Vorerkrankungen bekannt. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten im Landkreis insgesamt auf 129. An Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Samstag 90 Fälle gemeldet und am Sonntag bei 91. Die Sieben-Tage-Inzidenz bewegte sich wie in den Vortagen am Wochenende leicht, aber stetig nach oben.

Die FDP befürchtet, dass wegen der verschärften Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis München noch mehr vereinsamen. Die Kreistagsfraktion hat deshalb am Wochenende einen Dringlichkeitsantrag vorgelegt, in dem gefordert wird, für Besucher von Alten- und Pflegeheimen kostenlose Corona-Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Soweit diese in Heimen nicht angeboten werden könnten, müssten diese in den Testzentren unabhängig von der Herkunft der Landkreisbürger möglich sein. Die schnellstmögliche Übermittlung des Testergebnisses sei sicherzustellen. Die FDP-Kreisräte Michael Ritz, Manfred Riederle und Katharina Diem verweisen bei ihrem Vorstoß auf Erfahrungen in Tübingen. Dort zeige sich, dass es mit einem entsprechenden Konzept gelungen sei, Corona-Infektionen bei der Gruppe der über 75-Jährigen weitgehend einzudämmen. Zugleich blieben die, gerade in der Weihnachtszeit, unentbehrlichen Besuche von nahen Kontaktpersonen weiterhin möglich. Die nach der neuen Infektionsschutzverordnung geltenden Besuchsregelungen machten die Vorlage eines negativen Testergebnisses erforderlich. Auch müssten bei Besuchen FFP-2-Masken zwingend getragen werden. Diese Masken müssten zur Verfügung gestellt werden. Auch müsse das Pflegepersonal entlastet werden.

Am Sonntag gab das Robert-Koch-Institut für den Landkreis München einen Wert von 151,5 an. Die Landeshauptstadt München übersprang mit 229,3 Fällen die 200er Marke deutlich, die noch am Freitag knapp unterschritten worden war. Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Infektionen innerhalb einer Woche, gerechnet auf 100 000 Einwohner dokumentiert sind.

Bei den Neuinfektionen stach am Wochenende keine Gemeinde groß heraus. Relativ viele gab es am Samstag sowie am Sonntag allerdings in Aschheim, wo man mit neun beziehungsweise zehn gemeldeten Infektionsfällen mit großen Kommunen wie Unterschleißheim am Sonntag gleichzog und andere wie Unterhaching oder Haar deutlich übertraf. Sechs Fälle waren es am Sonntag in Haar, Oberhaching sowie Gräfelfing. Damit gab es am Sonntag seit Meldung des ersten bekannten Infektionsfalls im Landkreis München am 4. Februar 2020 insgesamt 7041 bestätigte Covid-19-Erkrankungen. Aktuell sind 591 Personen infiziert (Stand: Sonntag, 13. Dezember, 13.30Uhr).