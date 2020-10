Nun hat es auch das Unterhachinger Rathaus getroffen. Wegen Quarantänemaßnahmen fallen diese und wohl auch kommende Woche die geplanten Sitzungen der Ausschüsse und des Gemeinderats aus. Mit Corona infiziert ist zwar offenbar keiner der Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder, doch gibt es laut Rathaussprecher Simon Hötzl eine "behördliche Anordnung". Mit der ist eine Reihentestung der Rathausmitarbeiter und eine Quarantäne verbunden.

Somit können weder der Erste Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) noch der Dritte Bürgermeister Richard Raiser (CSU) derzeit die Sitzungen leiten. Zweite Bürgermeisterin Johanna Zapf (Grüne) soll aus gesundheitsvorsorglichen Gründen diese Aufgabe ebenfalls nicht übernehmen. Bliebe laut Geschäftsordnung noch der dienstälteste Gemeinderat, Franz Felzmann (CSU), der laut Verwaltung aber derzeit nicht da ist. So entfällt an diesem Dienstag die Sitzung des Bau-,Umwelt- und Ortsentwicklungsausschusses, am Donnerstag die des Digital-, Innovations- und Mobilitätsausschusses. Kommenden Mittwoch hätte der Gemeinderat tagen sollen.

Bereits am Montag hatte das Rathaus bekannt gegeben, dass aufgrund positiver Corona-Tests in der Belegschaft das Rathaus derzeit nur eingeschränkt besetzt sei. Bürger werden gebeten, nach Möglichkeit vor einem Besuch anzurufen. Die Quarantäne der Bürgermeister soll mit diesen Fällen allerdings nichts zu tun haben.

In Baierbrunn hat es diese Woche ebenfalls mehrere Personen gleichzeitig erwischt. Von den fünf neuen Infektionsfällen in der Gemeinde, die das Landratsamt am Dienstag meldete, ist offenbar auch die Grundschule betroffen. Zumindest ist die Bildungseinrichtung neu in die Statistik des Landkreises aufgenommen worden. Demnach sind dort nun einzelne Klassen bis einschließlich 14. Oktober in Quarantäne. Zurück ins Schulhaus kehren hingegen nach zwei Wochen an diesem Mittwoch die betroffenen Schüler des Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching sowie am Donnerstag die Klassen des Ernst-Mach-Gymnasiums Haar. Bis zum 13. Oktober in Quarantäne befinden sich Klassen der Edith-Stein-Schule Unterschleißheim, bis zum 15. Oktober Schüler der Fachoberschule Haar. An der Beruflichen Oberschule in Unterschleißheim endet für einige die Quarantäne am 13. Oktober, es sind jedoch Klassen dazugekommen, die bis 16. Oktober zu Hause bleiben müssen.

Unterdessen hat sich der Corona-Verdacht bei dem Fußballer des VfR Garching, der zur Absage der Regionalligapartie gegen Memmingen geführt hat, beim zweiten Test bestätigt. Spieler und Betreuer müssen in Quarantäne, das Spiel am Samstag in Schweinfurt fällt aus.