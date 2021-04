Bis Mitte März hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) mehr als 50 Millionen Euro Überbrückungshilfe an Unternehmer und Selbständige im Landkreis München ausgezahlt. Von den rund 2900 Anträgen auf Überbrückungshilfe II oder Novemberhilfe sind damit nach Angaben der IHK mehr als 90 Prozent abgearbeitet. Mit den vom Bund gewährten Hilfen werden von der Corona-Krise besonders betroffene Betrieben unterstützt, die Anträge werden von den Industrie- und Handelskammern geprüft und bewilligt.

"Die Einschränkungen zur erhofften Eindämmung des Infektionsgeschehens treffen besonders hart die Gastronomie, die Hotels, die Veranstalter, die Reise- und Tourismusbranche, den Einzelhandel, den gesamtem Freizeitbereich und die Kunst- und Kulturbranche", erklärt dazu Christoph Leicher, der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses München-Land. Die staatlichen Hilfen hätten in den vergangenen Monaten vielen Unternehmerinnen und Unternehmern geholfen, ihre Zahlungsfähigkeit abzusichern. Diese könnten aber niemals alle Verluste ausgleichen. "Nur mit selbst erwirtschafteten Umsätzen können Betriebe mit ihren Mitarbeitern überleben", so Leicher.

Der IHK-Ausschussvorsitzende lobt die schnelle Abwicklung der Corona-Hilfen in Bayern. "Die Arbeit der IHK kann sich bundesweit sehen lassen: In keinem anderen Bundesland sind so schnell so viele Anträge bewilligt und Auszahlungen veranlasst worden." Beamte des Freistaats, Messe-Mitarbeiter und Personaldienstleister unterstützen die IHK.