Achtung Corona! Auch im Landkreis München kommen täglich Neuinfektionen dazu. Am Montag waren es allerdings weniger als am Wochenende.

Von Julian Seiferth

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis München am Wochenende ihren höchsten Stand seit Mai erreicht hat, scheint sich die Lage zu Beginn der Woche zu entspannen. Sechs neue bestätigte Ansteckungen meldet das Landratsamt von Sonntag auf Montag (Stand: 14 Uhr), damit gelten aktuell 125 Personen als akut infiziert. Am Samstag und Sonntag hatte das Landratsamt insgesamt 37 dokumentierte Neuerkrankungen gemeldet.

Leicht gesunken ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen sich innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100 000 Einwohner neuinfiziert haben: von 24,9 am Sonntag auf 24,4 am Montag. Am Freitag war der Wert noch bei 16,9 gelegen. Überschreitet er 35, müssen Behörden über Maßnahmen zur Eindämmung des Virus entscheiden. Seit 4. Februar wurden im Landkreis 1797 Personen positiv getestet, 1576 davon gelten als statistisch genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19 liegt unverändert bei 96.

Drei der sechs Neuinfektionen wurden in der Gemeinde Unterhaching festgestellt, die mit bislang insgesamt 192 weiterhin die meisten Infektionen im Landkreis aufweist. Jeweils einen Fall gibt es außerdem in Oberhaching, Planegg und Baierbrunn.

Vier bestätigte Ansteckungen kommen aus der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen, die beiden anderen aus der der 35- bis 59-Jährigen. Mit 742 positiven Tests sind sie die im Landkreis am häufigsten betroffene Altersgruppe.