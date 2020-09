Von Daniela bOde, Neubiberg

Vorsichtiges Aufatmen am Neubiberger Gymnasium: Rund um den Siebtklässler, der vorige Woche positiv auf Corona getestet worden war, hat es bisher laut Schulleiter Reinhard Rolvering keinen weiteren positiven Test gegeben. Mit dem Schüler waren unter anderem seine Klasse und die Lehrer der Klasse in Quarantäne geschickt worden. Sie alle haben trotz negativen Tests auf Geheiß des Gesundheitsamts 14 Tage in Quarantäne zu bleiben. "Das ist schade, aber ich freue mich natürlich, dass es keine positiven Testergebnisse gab", sagt der Schulleiter.

Auch rund um den Oberstufenschüler, bei dem am Freitag bekannt wurde, dass er positiv auf Corona getestet worden war, gibt es bisher keine weiteren positiven Test-Ergebnisse. Er und sein kleiner Kurs mit elf Personen, den er am Freitag besuchte, waren an dem Tag nach Hause geschickt worden. Laut Rolvering müssen nun nach der Vorgabe des Gesundheitsamts auch drei weitere Kurse der zwölften Jahrgangsstufe, die der Schüler am Donnerstag besucht hatte, für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Das Gesundheitsamt unterscheidet offenbar nicht mehr, ob eine Person engen oder weniger engen Kontakt zu dem positiv Getesteten hatte, während es am Freitag noch differenziert hatte, wie Schulleiter Rolvering bestätigt.

Laut dem Direktor ist die Schule für digitalen Unterricht zwar ganz gut aufgestellt. "Wir hoffen aber, dass möglichst viele gesund bleiben und Präsenzunterricht haben", sagt er. Vorige Woche hatte die Schulleitung die Eltern rasch über das Elternportal über die Fälle in Kenntnis gesetzt, ebenso das Gesundheitsamt. "Wir versuchen schnell zu informieren, haben die Gesundheit der Kinder im Auge und versuchen das gut umzusetzen", sagt der Schulleiter.

Riesige Aufregung haben die Corona-Fälle bei den Eltern offenbar nicht verursacht. Laut Rolvering hat es schon ein paar Anrufe gegeben, wie nun das Procedere sei. Auch beim Elternbeirat sind laut der stellvertretenden Vorsitzenden Doris Tausch übers Wochenende keine aufgeregten E-Mails eingegangen. "Es gibt immer Eltern, die es entspannter sehen, und welche die nervöser sind", sagt sie. Man dürfe sich nicht verrückt machen, man könne überall in Kontakt mit dem Virus kommen, etwa beim Einkaufen. Bezüglich der beiden Corona-Fällen findet Tausch ohnehin: "Die Schule agiert besonnen und verbreitet keine Hektik." Sie verweist auf das Eltern-Portal, auf dem die Schule sofort die Schreiben an die Eltern eingestellt habe.

Am vergangenen Freitag konnte die Pressestelle des Landratsamts die beiden Fälle nicht bestätigen. Das liegt aber nicht daran, dass das Gesundheitsamt nicht davon wusste. Selbstverständlich seien die Fälle dem Amt bereits bekannt gewesen, betont Pressesprecherin Christine Spiegel mit. Die Behörde habe auch bereits die entsprechenden Maßnahmen wie die Ermittlung von Kontaktpersonen und dem Erstellen von Quarantänebescheiden in die Wege geleitet, sagt die Sprecherin. Da aber auch Fälle in Schulen zunächst behandelt würden wie andere Einzelfälle, lege das Gesundheitsamt seinen Fokus darauf, umgehend die nötigen Maßnahmen für die Infizierten und ihr Umfeld anzustoßen. Daher kann es laut Spiegel passieren, dass die Pressestelle über ein zeitlich und räumlich gut einzugrenzendes Infektionsgeschehen nicht immer sofort informiert ist, auch wenn das Gesundheitsamt bereits mit dem Fall befasst ist. Sollte es etwa zu einem größeren Ausbruch kommen, werde selbstverständlich sofort die Öffentlichkeit informiert, betont die Landratsamt-Sprecherin.