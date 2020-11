Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat im Landkreis München einen neuen Rekordwert erreicht. Von Montag auf Dienstag meldete das Landratsamt 124 neue Ansteckungen, der bisher höchste Wert von 117 nachgewiesenen Fällen stammte von Mitte März. Mit den neuen Tests stieg die Zahl der akut Infizierten binnen 24 Stunden drastisch von 524 auf 621 an. Besonders betroffen waren erneut die bevölkerungsreichen Kommunen, so wurden alleine aus Ottobrunn 19 dokumentierte Neuinfektionen gemeldet, in Haar waren es 14, in Ismaning zwölf und in Unterschleißheim zehn. Das Infektionsgeschehen verteilt sich aber über den gesamten Landkreis, lediglich in vier der 29 Städte und Gemeinden - Aying, Baierbrunn, Planegg und Schäftlarn - gab es am Dienstag keine neuen nachgewiesenen Ansteckungen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag leicht an und lag bei 138,1. Damit näherte sie sich nach einem leichten Rückgang am Montag wieder dem am Sonntag gemessenen Höchstwert von 143,8. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner angesteckt haben. Bayernweit lag er am Dienstag bei 135,3.

Seit 4. Februar haben sich insgesamt 3516 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, 2799 Patienten gelten als statistisch genesen, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt unverändert bei 96.

Trotz der Ferien wurden auch am Dienstag wieder Kinder und Jugendliche in Quarantäne geschickt, weil in ihren Klassen oder Kitagruppen Coronainfektionen bekannt geworden sind. Insgesamt sind derzeit 32 Schulen aus dem Landkreis von Quarantänemaßnahmen für einzelne Klassen betroffen. Neu dazugekommen sind am Dienstag die Mittelschule Kirchheim, die Realschule Neubiberg, sowie die Gymnasien in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Garching und Oberhaching.

Die Schüler aus Kirchheim, Höhenkirchen und Garching dürfen bis 13. November das Haus nicht verlassen, in Neubiberg und Oberhaching endet die angeordnete Quarantäne bereits am 10. November. Außerdem gibt es derzeit Quarantänemaßnahmen an 18 Kindertagesstätten. Neu dazugekommen sind am Dienstag zwei Einrichtungen in Hohenbrunn und eine in Haar.

Wegen des großen Bedarfs hat das landkreiseigene Corona-Testzentrums in Haar seine Öffnungszeiten erneut ausgeweitet. Wie das Landratsamt mitteilt, kann man dort jetzt auch am Wochenende als Landkreisbürger von 8 bis 18 Uhr einen Abstrich machen lassen. Damit ist das Testzentrum nun sieben Tage die Woche jeweils in diesem Zeitraum geöffnet. Das Angebot an der Wasserburger Straße 43-47 war wegen der großen Nachfrage kürzlich erst von drei auf sieben Tage die Woche aufgestockt worden, bislang schloss es aber Samstag und Sonntag schon um 14 Uhr. Mitzubringen ist der Personalausweis und möglichst die Versichertenkarte. Es besteht Maskenpflicht.