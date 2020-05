Singen mit Mundschutz, Platzanweiser zwischen den Bänken und Abendmahl mit Plastikhandschuhen - Gottesdienste dürfen seit kurzem wieder stattfinden, aber unter strengen Auflagen. Kirchen im ganzen Landkreis bereiten sich auf erste Gottesdienste am Wochenende vor.

Dekan Mathis Steinbauer aus der Michaelskirche in Ottobrunn ist es wichtig, die Gottesdienste gut anzukündigen, um Klarheit zu schaffen. An diesem Sonntag werden zwei Gottesdienste, um 10 Uhr und 18 Uhr, stattfinden. Die staatlichen Vorgaben werden eingehalten. "Das heißt für uns, dass runtergerechnet 50 Personen in die Kirche dürfen", so der Dekan. Ohne Beschränkungen passen rund 500 Personen in den Kirchenraum. Der erste Gottesdienst um 10 Uhr werde mitgeschnitten und danach auf der Homepage der Michaelskirchengemeinde zur Verfügung gestellt. Bei einem zu großen Andrang müsse auf das digitale Angebot oder einen der nächsten Gottesdienste verwiesen werden, sagt Steinbauer. Eine Anmeldung sei zunächst nicht erforderlich.

Auch ein paar hundert Meter weiter, in der katholischen Kirche St. Magdalena, kann bei den anstehenden Gottesdiensten nur ein Bruchteil der Sitzplätze genutzt werden. Knapp 60 Personen werden am Sonntag am Gottesdienst teilnehmen können, wie Pfarrer Martin Ringhof ankündigt. Um eine Schlange vor der Kirche zu vermeiden, gibt es ein Anmeldesystem. Während des Gottesdienstes gilt die Abstandsregel von zwei Metern. "Mal sehen, wie es läuft", vielleicht sei ja alles einfacher als gedacht, sagt der Pfarrer. Wie in den anderen Gemeinden werde die Situation analysiert und gegebenenfalls angepasst.

Der Pfarrverband Höhenkirchen hat auf die Corona-Einschränkungen bisher offensiv reagiert und einen Videostream genutzt. Pfarrer Toni Wolf richtete Grußworte an die Gläubigen und zelebrierte mit engen Mitarbeitern in der Pfarrkirche Mariä Geburt etwa den Ostergottesdienst, vor allem im Seniorenzentrum am Schlossanger kam das gut an. Nun laufen im Pfarrbüro die Anmeldungen für die erste Eucharistiefeier wieder mit Publikum, die am Samstag, 18 Uhr, im Pfarrzentrum stattfinden wird. Weil an diesem Ort die Corona-Vorgaben besser einzuhalten sind, werden auch die weiteren Gottesdienste dort gefeiert. Pfarrer Wolf sagt, er selbst gehöre mit 70 Jahren zur Risikogruppe, die Abstandsregeln müssten selbstverständlich beachtet werden. Weil nur eine begrenzte Personenzahl zugelassen ist, finden mehrere Gottesdienste hintereinander statt, am Sonntag sind drei Termine angesetzt. Unabhängig vom Gesundheitsschutz möchte Pfarrer Wolf die Erfahrungen, die mit dem Streamen von Gottesdiensten gesammelt wurden, weiter nutzen. Das sei bei vielen älteren Gläubigen gut angekommen, man werde das weiterhin anbieten, sagt er.

Detailansicht öffnen Höhenkirchens Pfarrer Thomas Lotz bereitet sich auf den Gottesdienst am Sonntag vor. (Foto: Claus Schunk)

In Kirchheim wird unterdessen noch an den Übertragungsmöglichkeiten für den Sonntag gearbeitet. Der Ton des Gottesdienstes werde in einem zusätzlichen Saal ohne Bild live übertragen. "Das ist eine Notlösung, falls zu viele kommen", sagt Pfarrerin Ute Heubeck. Wie überall sei der begrenzte Einlass ein wichtiger Teil des Sicherheitskonzeptes. Nur 20 Personen dürfen in den Kirchenraum, der eigentlich genug Platz für 200 Personen bietet. Sobald die Maximalzahl erreicht sei, werde ein Schild vor der Kirche aufgestellt, um weitere Besucher abzuweisen, so die Pfarrerin. Falls der Andrang übermäßig groß sei, würden in der folgenden Woche vielleicht zwei Gottesdienste stattfinden.

Auch in Aschheim geht Pfarrer Torsten Bader eher davon aus, dass nicht so wahnsinnig viele Leute kommen werden. "Da sind noch die Angst und innerliche Anspannung", sagt er. Erst wenn diese sich lösten, würden wieder mehr Leute kommen. Momentan tasteten sich die meisten Menschen erst wieder langsam nach draußen. Bei Gottesdiensten vor der Krise seien üblich zirka 25 Personen anwesend gewesen. Diese Zahl werde im Kirchenraum auch mit den neuen Regelungen noch gut Platz finden, ist sich Bader sicher. Mit Hilfe von Ordnern werden Personen auseinandergesetzt, Familien dürfen natürlich zusammenbleiben, aber für alle ist ein Mundschutz vorgeschrieben. Der Pfarrer hat vorm allem Zweifel, dass ältere Menschen kommen werden. "Bei den normalen Gottesdiensten kommen ja vorwiegend Ältere. Da ist jetzt die Frage: Werden die sich wirklich trauen?"

Unabhängig von der Menge der Anwesenden gibt es weitere Einschränkungen. "Wegen des Mund-und-Nasen-Schutzes wird der Gesang bescheiden sein", sagt Mathis Steinbauer. Es werde leise gesungen oder gesummt werden müssen. Die Orgel werde aber auf jeden Fall spielen. So auch in der katholischen Kirche St. Magdalena. Möglicherweise zusammen mit einem Solisten. Die Besucher selbst sollen laut Martin Ringhof möglichst wenig singen. Wieso Gesangbücher nicht verwendet dürfen, versteht Torsten Bader nicht. Laut einer Studie überlebt das Virus rund neun Stunden auf Oberflächen. "Zwischen zwei Gottesdiensten liegen ja sieben Tage", so der Aschheimer Pfarrer. Bei Liedblättern sei die Gefahr doch größer, da sie am selben Tag gedruckt und möglicherweise von mehreren Personen angefasst werden. Einer der Gründe, wieso sich auch die Kirchheimer Pfarrerin Ute Heubeck gegen viel Gesang ausspricht, ist der Mundschutz. "Er wird ja sonst ganz nass und warm", so die Pfarrerin. Der Gottesdienst in Kirchheim werde in kurzer Form und ohne Liturgie abgehalten. Auf der Empore werde ein Organist spielen und vielleicht von einem Sänger begleitet werden. Am Ende werde ein einziger Vers angestimmt, bei dem Besucher mitsummen oder mitsingen können.

3 weitere Tote Drei weitere Menschen sind im Landkreis an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Laut Landratsamt handelt es sich um eine Frau weit über 90 Jahren sowie zwei Männer über 80 beziehungsweise 100 Jahre. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer auf 48. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin niedrig, seit Donnerstag gibt es nur drei weitere positive Tests, sodass sich seit dem ersten Fall am 4. Februar offiziell insgesamt 1344 Personen angesteckt haben, von denen mittlerweile 1165 als genesen gelten. (Stand: Freitagmittag).

Auch das Abendmahl wird in den meisten Fällen nicht so gefeiert wie gewohnt. So soll es in Ottobrunn in der Michaelskirche in den ersten Wochen bis zum 24. Mai ausgesetzt werden. In der katholischen Kirche St. Magdalena werde die Kommunion stattdessen mit Handschuhen ausgeteilt; die Besucher bekommen sie an ihrem Platz. In der Cantate-Kirche in Kirchheim ist das Abendmahl sogar bis zum September ausgesetzt. Der Gemeinschaftsaspekt könne durch die Einschränkungen nicht mehr so wie gewollt gefeiert werden, bedauert Heubeck. Pfarrer Torsten Bader spricht auch vom Verhältnis zwischen Schutz und Würde des Gottesdienstes. In der Segenskirche werde kein Abendmahl gefeiert, da dies nur mit Plastikhandschuhen oder Zange möglich wäre. "Das nimmt der Feier die Würde", sagt er. Zu Pfingsten müsse dies noch einmal überdacht werden, denn da gehöre es einfach dazu.

In der evangelischen Kirche Feldkirchen findet am Sonntag, 17. Mai, ein besonderer Gottesdienst statt: der Krabbelgottesdienst für Kinder bis sechs Jahre. Dabei wird unter anderem mit Handpuppen etwas vorgespielt. So soll der Gottesdienst auch für die Jüngsten ansprechend gestaltet werden. "In unserer Zeit ist der Glaube ein wenig verdunstet", sagt Bader. Normalerweise bringe eine Krise vermehrt Menschen in die Kirche. Bei der aktuellen Krise sei es aber anders. Keiner habe sich beschwert, als die Kirchen geschlossen wurden. "Sie sind nicht als systemrelevant eingestuft worden" und seien in dieser Zeit nicht als Unterstützung für die Bevölkerung gesehen worden. "Ich finde das jetzt nicht tragisch", sagt er, aber es sei eine wichtige Beobachtung.