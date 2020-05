Es gibt Blumen für die Mama und vielleicht einen Kuchen für die Oma. Am Muttertag einfach mal Danke zu sagen, seiner Mutter einen Besuch abzustatten und sie in den Arm zu nehmen, das gehört in den meisten Familien dazu. Nachdem fast acht Wochen lang Angehörige in Altenheimen nicht besucht werden durften, hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Verbot passend zum Muttertag aufgehoben. Von diesem Samstag an ist eine Kontaktperson pro Bewohner unter Auflagen zugelassen. Die Zeit zur Umsetzung der Hygienevorschriften war kurz, die Lockerungen wurden erst am Mittwoch verkündet. Im Landkreis haben sich die Altenheime auf einen Besucheransturm am Sonntag eingestellt.

Anja Becker, Hausleitung des Maria-Stadler-Hauses in Haar, zeigt Verständnis. "Die Gedanken sind an dem Tag einfach noch mehr bei der Mutter als sonst", sagt sie. Über die Entscheidung der Staatsregierung hätten sie sich sehr gefreut, trotzdem gelte weiterhin größte Vorsicht. Die Besucher der Bewohner des Maria-Stadler-Hauses sind am Sonntag im wörtlichen Sinne Zaungäste. Sie finden sich im Rosenlaubengang auf der einen Seite des Zauns ein, der den u-förmigen Innenhof abschließt, während ihre Angehörigen auf der anderen Seite bleiben. Jeder Besuch musste vorher angemeldet werden.

Ein zweiter Treffpunkt bei schlechtem Wetter und für weniger mobile Bewohner ist mit entsprechenden Hygienemaßnahmen in der Cafeteria eingerichtet worden. In den vergangenen Wochen konnten die Bewohner des Maria-Stadler-Hauses und ihre Angehörigen nur über Videokonferenzen und Telefonanrufe Kontakt halten. Wie wichtig dieser ist, konnte Anja Becker immer wieder beobachten. "Es war wirklich schön zu sehen, wie in einem ernsten Gesicht auf einmal die Sonne aufgeht und sich die Anspannung löst." Sie habe manches Mal schwer schlucken müssen.

"Das Bedürfnis und die Sehnsucht, sich zu sehen, ist auf beiden Seiten sehr hoch", sagt auch Doris Schneider. Sie ist Geschäftsführerin der Caritas-Altenheime in der Erzdiözese, zu denen St. Rita in Oberhaching und St. Gisela in Gräfelfing zählen. Videoanrufe seien für manche Senioren trotz Unterstützung schwierig zu verstehen, außerdem fiele ein Großteil der Gruppenangebote in den Heimen weg. Das hat Folgen. "Der geistige und körperliche Abbau wird schleichend von Woche zu Woche mehr", so Doris Schneider. Bei den Angehörigen seien zwei Gruppen auszumachen. Während die einen darauf drängten, möglichst bald ihre Eltern besuchen zu können, überwiege bei den anderen die Angst vor der Ansteckungsgefahr. Für das Muttertagsgeschenk der Landesregierung hätte sich Doris Schneider mehr Vorlauf gewünscht, außerdem wäre ein weniger emotionsgeladener Tag unter der Woche hilfreich für die Bewältigung der zu erwartenden Besuchermengen gewesen, findet sie.

In Ismaning dürfen die Angehörigen der Bewohner des Seniorenzentrums "Bürgerstift", das vom Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) betrieben wird, diese bereits seit zwei Wochen besuchen. Zu den vereinbarten Zeiten nehmen sie auf der Terrasse Platz, während der Bewohner in zwei Metern Abstand bei offener Tür im Haus bleibt. "Durch die Lockerung des Besuchsverbots können solche Treffen auch bei uns in der Cafeteria stattfinden", sagt Linda Quadflieg-Kraft, Leiterin der Awo-Unternehmenskommunikation. Darüber hinaus seien gemeinsame Spaziergänge und der Besuch auf dem Zimmer von Bewohnern, die palliativ versorgt werden, wieder möglich. Dabei müssten die Angehörigen allerdings komplett Schutzkleidung tragen und die Hygieneregeln einhalten. Besonders häufige Telefonate mit den Familienangehörigen gehörten im Bürgerstift momentan zum Alltag, berichtet Linda Quadflieg-Kraft. "Außerdem überbringen wir die vielen Dinge, die abgegeben werden, von Zeichnungen der Enkel bis hin zu Briefen und Schokolade."

Auch in Haar werden seit Wochen rund um die Uhr kleine Geschenke, Süßigkeiten und Karten an der Pforte des Maria-Stadler-Hauses abgegeben. Solche Aufmerksamkeiten bedeuten den Bewohnern des Seniorenheim besonders viel. "Die Schokolade von der Tochter schmeckt einfach besser und die Karte der Enkelin kann immer wieder gelesen werden", sagt Anja Becker.